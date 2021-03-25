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Как беглые борются за деньги диаспор в проекте "Понятная политика"

25.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За лидерство в беглой оппозиции грызутся все вокруг. Причина очень простая - деньги белорусских диаспор. Наши коллеги с телеканала ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде "невероятных". Судя по сливам, только от американской диаспоры в штаб в Вильнюсе поступает 700 000 долларов в месяц. Ради такого большого куша наши беглые готовы пойти на любой самый гнусный поступок.

Как видно, основная профессия беглых - паразитировать на белорусах не только внутри страны, но и за ее пределами. Когда речь о деньгах, тут уже не до политики и не до "светлых" идей революции. Если вдруг революция победит, то денег не станет. Ведь платят нашим "невероятным" не за результат, а за процесс.  

"Понятная политика"

Как беглые борются за деньги диаспор в проекте "Понятная политика"


Словом, беглые методично дербанят нашу Синеокую. Именно они под видом жителей страны "бомбят" международные компании и организации, требуя санкций. Кем управляют головорезы и для чего поделили страну между Копенгагеном и Сиэтлом? Всю подноготную белорусских диаспор разобрали и  корреспонденты АТН в проекте "Понятная политика". Видео расследования доступно на нашем YouTube-канале
 
 
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За лидерство в беглой оппозиции грызутся все вокруг. Причина очень простая - деньги белорусских диаспор. Наши коллеги с телеканала ОНТ продолжают рассказывать о...
 
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