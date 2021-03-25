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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков

25.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков по статье о разжигании национальной вражды и реабилитации нацизма. Речь об Анжелике Борис. Несколько дней назад она задержана за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Вместе с ней по уголовному делу проходят еще несколько человек. По информации Генпрокуратуры, фигуранты с 2018 года организовали и провели ряд незаконных собраний. 

Оправдания геноцида белорусского народа

Что обсуждали участники этого движения? Чествование антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны. Тех, кто грабил и убивал мирное население. Такие встречи проходили и в Гродно, и в других населенных пунктах, довольно часто на встречах присутствовала и молодежь. И Генеральная прокуратура считает, что усматривается реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа.

 
Теги: Гродно
 
 
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков по статье о разжигании национальной вражды и...
 
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