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На территории мемориального комплекса "Тростенец" проходит молодежная трудовая акция

25.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. В эти минуты на территории мемориального комплекса "Тростенец", где за годы оккупации зверски замучены более 206 тысяч человек, проходит молодежная трудовая акция. Участники благоустраивают внутреннее помещение будущего информационного центра и прилегающую территорию. Планируется, что здесь разместится постоянно действующая музейная экспозиция, посвященная памяти погибших мирных жителей, советских военнопленных и граждан Австрии, Германии, Польши и Чехословакии. 

По числу жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. На месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с центральным монументом "Врата памяти", ставшим продолжением мемориала, построенного здесь в 60-е. И пока мы чтим и помним все ужасы войны, отдельные западные соседи, не стесняясь, внаглую и, что очень важно, на нашей земле продолжают заниматься откровенным переписыванием и искажением исторической правды. 


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В Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. В эти минуты на территории мемориального комплекса...
 
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