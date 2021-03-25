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СК о новом деле с 12 фигурантами: собирались участвовать в беспорядках, громить и поджигать - но не успели
25.03.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске по фактам приготовления к участию в массовых беспорядках и уничтожению, а также повреждению имущества общеопасным способом задержаны 12 человек. Как
— В ходе расследования установлено, что обвиняемые под влиянием призывов, размещенных в экстремистских Telegram-каналах, в ходе обсуждения при личных встречах и в групповых чатах указанного мессенджера приняли решение участвовать в массовых беспорядках, повреждении транспортных средств и общественных пунктов охраны правопорядка органов внутренних дел, поджогах киосков «Табакерка», расположенных на территории столицы, а также в вооруженном сопротивлении представителям власти, — заявили в Следственном комитете.
Ведомство утверждает, что «с целью реализации своих противоправных действий фигуранты подыскали, а также изготовили средства и орудия преступления, в частности два револьвера, являющихся огнестрельным оружием, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлические арматуру, прутья и „ежи“, пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также не менее 130 литров горючей и легковоспламеняющейся жидкости».
Все это они хранили в гараже одного из обвиняемых. Там же неоднократно встречались «для обсуждения своих противоправных действий».
Следователи также утверждают, что задержанные изготавливали и проводили испытания зажигательных смесей.
— Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранительных органов преступный умысел обвиняемых реализован не был ввиду их задержания до совершения противоправных деяний, — заявили в СК.
Сообщается также, что 10 из 12 обвиняемых на момент совершения преступлений нигде официально не работали. Самому младшему из задержанных исполнилось 19 лет, старшему — 51 год.
Их действия квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:
11 обвиняемых находятся под стражей, еще один под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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СК о новом деле с 12 фигурантами: собирались участвовать в беспорядках, громить и поджигать - но не успели
Сообщается также, что 10 из 12 обвиняемых на момент совершения преступлений нигде официально не работали. Самому младшему из задержанных исполнилось 19 лет, старшему...
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