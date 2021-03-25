В Гомеле на пенсионера завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

Источник материала: Tut.by

В отношении 69-летнего жителя Гомеля возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщает МВД.

Установлено, что еще в 2016 году он создал и администрировал несколько сайтов и страниц в соцсетях, где публиковал материалы, в которых пытался реабилитировать и оправдать нацизм, восхищался и прославлял Национал-социалистическую рабочую партию Германии и одобрял преступления, установленные приговором Международного трибунала.

В феврале судом Железнодорожного района Гомеля публикации были признаны экстремистскими и заблокированы, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.