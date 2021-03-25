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Что происходит вокруг Союза поляков в Беларуси и что об этом думают в Польше. Разбираемся
25.03.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 25 марта, в Гродно прошли обыски в квартире гродненского журналиста и одного из руководителей не признанного властями Союза поляков Беларуси Анджей Почобута, а также в редакции газеты «Głos znad Niemna» и журнала «Magazyn Polski», которые издаются при организации. Силовики пришли и к представителям организации в Волковыске и Лиде. Председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана и осуждена на 15 суток, а прокуратура завела на нее уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. До этого, 10 марта, такое дело было возбуждено по факту мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте.
TUT.BY разбирался, что известно о ситуации с польскими организациями в Беларуси, и посмотрел, как на это все реагирует польская сторона.
Что происходит?
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
В ответ Польша
Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.
10 марта прокуратура Бреста
16 марта в Гродно в в польскую школу имени Стефана Батория («Баторовка») при Союзе поляков, который действует без регистрации, пришли сотрудники прокуратуры с проверкой. По информации председателя организации Анжелики Борис, похожие проверки также проходили в Бресте, Барановичах и Волковыске.
23 марта стало известно, что саму Анжелику Борис задержали и отвезли в Ленинский РОВД. 24 марта ее осудили на 15 суток. Причина — организация ярмарки ремесленников «Гродненский Казюки».
25 марта к журналисту и одному из лидеров незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту также пришли силовики. Они провели обыск. По информации
Также обыски прошли в редакции изданий незарегистрированного Союза поляков Беларуси «Głos znad Niemna» и «Magazyn Polski», и в офисе самой организации. Силовики забрали технику, экземпляры газеты и документы.
25 марта силовики пришли и к представителям организации в Волковыске и Лиде.
Директора школы при незарегистрированном Союзе поляков в Волковыске Марию Тишковскую, а также руководительницу лидского отдела этой организации Ирену Бернацкую милиция повезла в Минск, предположительно, на допрос в СК. Женщины являются членами Рады организации. До этого у них также проходил обыск.
Что за незарегистрированный Союз поляков Беларуси?
В Беларуси существует два союза поляков. Один признается белорусскими властями, но не признается Польшей. Второй наоборот: в Беларуси не зарегистрирован, но признается Польшей. Такая ситуация с 2005 года.
Сейчас зарегистрированным «Союзом поляков в Беларуси» руководит 51-летний член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Сонгин. Незарегистрированным — Анжелика Борис.
Главные офисы организаций находятся в Гродно.
Официально Союз поляков (когда это была одна организация) был зарегистрирован в 1991 году. Однако уже с 1988 года в Беларуси работало польское культурное обществе имени Адама Мицкевича.
До 2000 года Союз поляков Беларуси возглавлял Тадеуш Гавин. Раскол произошел в 2005 году. Тогда в организации было около 25 тысяч человек, было около сотни первичных организация в разных городах Беларуси, работало 16 Польских домов.
Как
При обоих союзах существуют школы изучения польского языка. Силовики 16 марта приходили в те, которые действуют при незарегистрированной организации.
Так, сотрудники прокуратуры посетили польскую школу имени Стефана Батория в Гродно. Как рассказывала Анжелика Борис, их интересовали различные аспекты функционирования польского образовательного центра, а также личные данные учителей и методистов, учебные программы, карты и учебники, которые используются для изучения истории Польши.
Прокурорские проверки также проходили в подобных образовательных центрах в Бресте и Барановичах. В районном центре, кстати, как сообщал «Белсат», управление образования собирало по всем общеобразовательным школам города данные детей, которые посещают местный Дом польский.
Кто такая Анжелика Борис
47-летняя Анжелика Борис руководит не признанным властями Союзом поляков Беларуси с 2005 года — правда, с перерывом в 6 лет.
Анжелика — педагог, закончила Белостокский университет, после него вернулась в Беларусь, чтобы преподавать польский язык в школах в Гродно и Одельске.
В 1995 году она стала членом Союза поляков Беларуси, а через три года возглавила его отдел образования. В 2005 году ее выбрали председателем организации, после раскола она возглавила часть Союза поляков Беларуси. Организация действует без регистрации. В 2009 году она была переизбрана председателем. В 2010 году покинула пост по личным причинам, но в 2016 году ее снова избрали председателем незарегистрированного Союза поляков Беларуси.
20 марта 2021 года состоялся очередной съезд организации, где Борис опять была переизбрана председателем.
С 2005 года Анжелику Борис много раз задерживали и судили.
Например, в июне 2008-го она была оштрафована за организацию концерта польской группы Lombard в Гродно.
В начале февраля 2010-го она как директор ООО «Полоника» получила крупный штраф за незаконную деятельность компании. Фирма занималась обучением жителей Гродно польскому языку, организацией концертов и других мероприятий. Деньги, полученные «Полоникой» в рамках двустороннего договора от польского объединения Wspólnota Polska, налоговая инспекция Гродно посчитала незаконной гуманитарной помощью.
В середине февраля 2010 года Борис оштрафовали за пикет перед Домом польским в Гродно.
Сама компания также была оштрафована на 25 тысяч долларов. Также налоговики тогда обратились в суд. Они требовали признать «Полонику» банкротом, правда, потом налоговая свое заявление отозвала. Всего за тот год компания была оштрафована на 40 тысяч долларов.
24 марта нынешнего года Анжелика Борис была задержана и доставлена в РОВД Ленинского района Гродно, а после арестована на 15 суток за проведение традиционной ярмарки «Гродненские Казюки». В областном центре уже несколько лет проходят два таких мероприятия, которые организуют две польские организации.
Ярмарка, которая относится к зарегистрированному в Беларуси Союзу поляков, проходит на главной улице города — Советской или на площади Советской, как это было в этом году. Сюда приезжает много ремесленников из разных городов Беларуси.
Несколько лет назад Борис уже судили за «Казюки» — но тогда ее освободили от административной ответственности.
25 марта стало известно, что в отношении Анжелики Борис возбуждено уголовное дело уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Что говорят в Польше
МИД Польши 24 марта выступил с заявлением по поводу задержания Анжелики Борис и призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства». В заявлении отмечалось, что МИД выражает свое несогласие с задержанием Анжелики Борис, главы Союза поляков Беларуси. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Беларуси, которого во вторник вечером вызвали в польское внешнеполитическое ведомство.
— Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.
В МИД Польши отмечали, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на культивирование польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка. Арест его главы равносилен изгнанию польской идентичности, наносит удар по отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму.
25 марта на задержание Анджея Почобута отреагировал директор Канцелярии Председателя Совета министров Республики Польша Михал Дворчик.
— В Гродно задержан Анджей Почобут — человек порядочный и принципиальный, многие годы борющийся за права поляков Беларуси, многократно репрессированный режимом Лукашенко, член правления Союза поляков в Беларуси. Анджей, держись! Мы вас не оставим, —
Замминистра иностранных дел Мартин Пшидач в эфире польского Радио
Также с заявлением выступила польская общественная организация «Wspólnota Polska».
— Мы призываем белорусские власти прекратить преследовать представителей польского меньшинства и вернуться к отношениям, которые являются результатом уважения традиций добрососедства и взаимопонимания в отношении прав национальных меньшинств. Мы просим немедленно освободить Анжелику Борис, —
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В Беларуси существует два союза поляков. Один признается белорусскими властями, но не признается Польшей. Второй наоборот - в Беларуси не зарегистрирован, но...
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