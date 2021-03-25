Что происходит вокруг Союза поляков в Беларуси и что об этом думают в Польше. Разбираемся

Источник материала: Tut.by

В четверг, 25 марта, в Гродно прошли обыски в квартире гродненского журналиста и одного из руководителей не признанного властями Союза поляков Беларуси Анджей Почобута, а также в редакции газеты «Głos znad Niemna» и журнала «Magazyn Polski», которые издаются при организации. Силовики пришли и к представителям организации в Волковыске и Лиде. Председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана и осуждена на 15 суток, а прокуратура завела на нее уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. До этого, 10 марта, такое дело было возбуждено по факту мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте.



Фото: pixabay.com

TUT.BY разбирался, что известно о ситуации с польскими организациями в Беларуси, и посмотрел, как на это все реагирует польская сторона.

Что происходит?

28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

16 марта в Гродно в в польскую школу имени Стефана Батория («Баторовка») при Союзе поляков, который действует без регистрации, пришли сотрудники прокуратуры с проверкой. По информации председателя организации Анжелики Борис, похожие проверки также проходили в Бресте, Барановичах и Волковыске.

23 марта стало известно, что саму Анжелику Борис задержали и отвезли в Ленинский РОВД. 24 марта ее осудили на 15 суток. Причина — организация ярмарки ремесленников «Гродненский Казюки».

25 марта к журналисту и одному из лидеров незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту также пришли силовики. Они провели обыск. По информации телеканала «Белсат» у журналиста забрали два ноутбука, диски, старые телефоны. Также была изъята литература на польском языке, польскоязычные документы, беджи с конференций и награды. По словам жены Анджея, Оксаны, обыск проходил в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 130 о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Адвоката на обыск не пустили. После его окончания Почобута увезли.

Ч. 3 ст. 130 УК. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Также обыски прошли в редакции изданий незарегистрированного Союза поляков Беларуси «Głos znad Niemna» и «Magazyn Polski», и в офисе самой организации. Силовики забрали технику, экземпляры газеты и документы.

25 марта силовики пришли и к представителям организации в Волковыске и Лиде.

Директора школы при незарегистрированном Союзе поляков в Волковыске Марию Тишковскую, а также руководительницу лидского отдела этой организации Ирену Бернацкую милиция повезла в Минск, предположительно, на допрос в СК. Женщины являются членами Рады организации. До этого у них также проходил обыск.



В этом здании находятся офисы незарегистрированного Союза поляков Беларуси в Гродно. Фото: телеканал «Белсат»

Что за незарегистрированный Союз поляков Беларуси?

В Беларуси существует два союза поляков. Один признается белорусскими властями, но не признается Польшей. Второй наоборот: в Беларуси не зарегистрирован, но признается Польшей. Такая ситуация с 2005 года.

Сейчас зарегистрированным «Союзом поляков в Беларуси» руководит 51-летний член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Сонгин. Незарегистрированным — Анжелика Борис.

Главные офисы организаций находятся в Гродно.

Официально Союз поляков (когда это была одна организация) был зарегистрирован в 1991 году. Однако уже с 1988 года в Беларуси работало польское культурное обществе имени Адама Мицкевича.

До 2000 года Союз поляков Беларуси возглавлял Тадеуш Гавин. Раскол произошел в 2005 году. Тогда в организации было около 25 тысяч человек, было около сотни первичных организация в разных городах Беларуси, работало 16 Польских домов.



Анджей Почобут. Фото: facebook.com

Как рассказывал Анджей Почобут изданию Deutsche Welle, на съезде организации в 2005 году председателем была избрана Анжелика Борис, а поддерживаемый властями кандидат Тадеуш Кручковский выборы проиграл. Итоги голосования не были признаны Минюстом — белорусские власти инициировали проведение повторного съезда. По словам Почобута, часть делегатов участвовала в этом съезде под давлением. Члены Союза поляков, признающие руководителем Анжелику Борис, не согласились с решением властей — и в результате появились официально признанный Союз поляков и неофициальная организация.

При обоих союзах существуют школы изучения польского языка. Силовики 16 марта приходили в те, которые действуют при незарегистрированной организации.

Так, сотрудники прокуратуры посетили польскую школу имени Стефана Батория в Гродно. Как рассказывала Анжелика Борис, их интересовали различные аспекты функционирования польского образовательного центра, а также личные данные учителей и методистов, учебные программы, карты и учебники, которые используются для изучения истории Польши.

Прокурорские проверки также проходили в подобных образовательных центрах в Бресте и Барановичах. В районном центре, кстати, как сообщал «Белсат», управление образования собирало по всем общеобразовательным школам города данные детей, которые посещают местный Дом польский.

Кто такая Анжелика Борис

47-летняя Анжелика Борис руководит не признанным властями Союзом поляков Беларуси с 2005 года — правда, с перерывом в 6 лет.

Анжелика — педагог, закончила Белостокский университет, после него вернулась в Беларусь, чтобы преподавать польский язык в школах в Гродно и Одельске.



Анжелика Борис на методических занятиях для учителей польского языка. Фото: znadniemna.pl

В 1995 году она стала членом Союза поляков Беларуси, а через три года возглавила его отдел образования. В 2005 году ее выбрали председателем организации, после раскола она возглавила часть Союза поляков Беларуси. Организация действует без регистрации. В 2009 году она была переизбрана председателем. В 2010 году покинула пост по личным причинам, но в 2016 году ее снова избрали председателем незарегистрированного Союза поляков Беларуси.

20 марта 2021 года состоялся очередной съезд организации, где Борис опять была переизбрана председателем.

С 2005 года Анжелику Борис много раз задерживали и судили.

Например, в июне 2008-го она была оштрафована за организацию концерта польской группы Lombard в Гродно.

В начале февраля 2010-го она как директор ООО «Полоника» получила крупный штраф за незаконную деятельность компании. Фирма занималась обучением жителей Гродно польскому языку, организацией концертов и других мероприятий. Деньги, полученные «Полоникой» в рамках двустороннего договора от польского объединения Wspólnota Polska, налоговая инспекция Гродно посчитала незаконной гуманитарной помощью.

В середине февраля 2010 года Борис оштрафовали за пикет перед Домом польским в Гродно.

Сама компания также была оштрафована на 25 тысяч долларов. Также налоговики тогда обратились в суд. Они требовали признать «Полонику» банкротом, правда, потом налоговая свое заявление отозвала. Всего за тот год компания была оштрафована на 40 тысяч долларов.

24 марта нынешнего года Анжелика Борис была задержана и доставлена в РОВД Ленинского района Гродно, а после арестована на 15 суток за проведение традиционной ярмарки «Гродненские Казюки». В областном центре уже несколько лет проходят два таких мероприятия, которые организуют две польские организации.

Ярмарка, которая относится к зарегистрированному в Беларуси Союзу поляков, проходит на главной улице города — Советской или на площади Советской, как это было в этом году. Сюда приезжает много ремесленников из разных городов Беларуси.

Второй праздник проходит скромнее.

Несколько лет назад Борис уже судили за «Казюки» — но тогда ее освободили от административной ответственности.



Анжелика Борис. Фото: hrodna.life

25 марта стало известно, что в отношении Анжелики Борис возбуждено уголовное дело уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Что говорят в Польше

МИД Польши 24 марта выступил с заявлением по поводу задержания Анжелики Борис и призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства». В заявлении отмечалось, что МИД выражает свое несогласие с задержанием Анжелики Борис, главы Союза поляков Беларуси. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Беларуси, которого во вторник вечером вызвали в польское внешнеполитическое ведомство.

— Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

В МИД Польши отмечали, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена ​​на культивирование польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка. Арест его главы равносилен изгнанию польской идентичности, наносит удар по отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму.

25 марта на задержание Анджея Почобута отреагировал директор Канцелярии Председателя Совета министров Республики Польша Михал Дворчик.

— В Гродно задержан Анджей Почобут — человек порядочный и принципиальный, многие годы борющийся за права поляков Беларуси, многократно репрессированный режимом Лукашенко, член правления Союза поляков в Беларуси. Анджей, держись! Мы вас не оставим, — написал Дворчик в Twitter.

Замминистра иностранных дел Мартин Пшидач в эфире польского Радио заявил , что у Польши есть рычаги международного давления на власти Беларуси, но Польша не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. Также Пшидач сказал, что обсудит в польским консулом в Беларуси вопрос задержания Анджея Почобута.



Мартин Пшидач. Фото: wyborcza.pl

Также с заявлением выступила польская общественная организация «Wspólnota Polska».

— Мы призываем белорусские власти прекратить преследовать представителей польского меньшинства и вернуться к отношениям, которые являются результатом уважения традиций добрососедства и взаимопонимания в отношении прав национальных меньшинств. Мы просим немедленно освободить Анжелику Борис, — написано в заявлении.