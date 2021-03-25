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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы Доказательство того, что прожитые годы - настоящий клад. Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы. Семейному тандему...

Доказательство того, что прожитые годы - настоящий клад. Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы. Семейному тандему Витольда и Леониды Черник - уже 60 лет. Воспитали двух дочерей, имеют столько же внуков. А в прошлом году появилась и правнучка. Юбиляры увлекаются садоводством и благоустройством приусадебного участка. При этом каждый всю жизнь посвятил одной профессии - Леонида Михайловна - шлифовщица на МТЗ, Витольд Викентьевич - гидравлик в стройтресте. С выходом на пенсию оба заслужили звание "Ветеран труда".Ежегодно в Заводском районе столицы 50, 60 и 70 лет со дня свадьбы отмечают около 10-15 пар.