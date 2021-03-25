|
Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы
25.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоказательство того, что прожитые годы - настоящий клад. Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы. Семейному тандему Витольда и Леониды Черник - уже 60 лет. Воспитали двух дочерей, имеют столько же внуков. А в прошлом году появилась и правнучка. Юбиляры увлекаются садоводством и благоустройством приусадебного участка. При этом каждый всю жизнь посвятил одной профессии - Леонида Михайловна - шлифовщица на МТЗ, Витольд Викентьевич - гидравлик в стройтресте. С выходом на пенсию оба заслужили звание "Ветеран труда".
Ежегодно в Заводском районе столицы 50, 60 и 70 лет со дня свадьбы отмечают около 10-15 пар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доказательство того, что прожитые годы - настоящий клад. Бриллиантовый юбилей со дня свадьбы зарегистрировали в Заводском районе столицы. Семейному тандему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)