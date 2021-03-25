Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Литву Обстановка на белорусско-литовской границе обостряется. "Наши таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы...

Обстановка на белорусско-литовской границе обостряется. "Наши таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы программных продуктов литовских контролирующих служб". Так отечественный таможенный комитет прокомментировал ситуацию на границе. Проще говоря, у литовских коллег произошел сбой сервера. В итоге на выезд в Литву в очереди стоят порядка 2 000 грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств. По данным белорусской таможни, в сопредельных пунктах пропуска фуры оформляют в ручном режиме из-за некорректной работы программных продуктов. При этом после оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда в соседнюю страну более 8 часов.Так же в ГТК добавили: ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса (перевозчиках, получателях и отправителях). Нарушаются сроки поставки, срываются договоры - наносится вред экономике многих государств.