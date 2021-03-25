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2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Литву
25.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбстановка на белорусско-литовской границе обостряется. "Наши таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы программных продуктов литовских контролирующих служб". Так отечественный таможенный комитет прокомментировал ситуацию на границе. Проще говоря, у литовских коллег произошел сбой сервера. В итоге на выезд в Литву в очереди стоят порядка 2 000 грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств. По данным белорусской таможни, в сопредельных пунктах пропуска фуры оформляют в ручном режиме из-за некорректной работы программных продуктов. При этом после оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда в соседнюю страну более 8 часов.
Андрей Большаков, зампредседателя ГТК Беларуси: "Мы находимся в постоянном контакте с нашими литовскими коллегами, согласно имеющейся информации, текущий сбой в течение ближайших суток устранен не будет. В связи с чем таможенными и погранслужбами обоих государств согласовано ускоренное прохождение границы, в первую очередь порожних транспортных средств, находящихся в пункте пропуска. Кроме того, по инициативе ГТК МИД Беларуси направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска "Видзы" для оформления порожних грузовых автомобилей. Полагаем, что положительное рассмотрение данного вопроса положительно скажется на пересечении наиболее напряженного участка границы, разгрузит пункты пропуска, в первую очередь "Каменный Лог" - "Мядининкай", где литовской стороной уже начата реконструкция".
Так же в ГТК добавили: ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса (перевозчиках, получателях и отправителях). Нарушаются сроки поставки, срываются договоры - наносится вред экономике многих государств.
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Обстановка на белорусско-литовской границе обостряется. "Наши таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы...
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