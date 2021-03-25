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Завершено расследование дела о поджоге "Табакерки" в Жодино
25.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершено расследование уголовного дела о поджоге киоска в Жодино. Статья - "Особо злостное хулиганство". Из материалов дела известно: 32-летний мужчина вечером 5 декабря облил горючей смесью "Табакерку" на улице Фрунзе и поджег, вскоре фигуранта задержали. Смесь мужчина сделал сам.
Вину злоумышленник признал, раскаялся и полностью возместил ущерб. Его действия квалифицированы как особо злостное хулиганство. Мужчина под стражей. Материалы дела переданы для направления в суд.
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Завершено расследование уголовного дела о поджоге киоска в Жодино. Статья - "Особо злостное хулиганство". Из материалов дела известно: 32-летний мужчина вечером 5...
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