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Ольга Чемоданова: Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты

25.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Анонимность в Сети - большой обман

В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в правовое поле. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в программе "Скажинемолчи", которая вышла в эфире на "Беларусь 1".

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Сейчас основные усилия наши сосредоточены на дворовых чатах. На сегодня правоохранители установили более 1000 таких чатов, в которых различного рода информация. Порядка 500 - в Минске и районе, оставшаяся часть - по стране, где явные призывы к агрессивным противоправным действиям"

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В том числе представитель правоохранительного ведомства затронула темы увольнения сотрудников, участия детей в несанкционированных акциях, буллинге ее семьи. Говорили о личном и о том, что сегодня беспокоит общество.

 
Теги: Минск
 
 
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Анонимность в Сети - большой обман В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в...
 
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