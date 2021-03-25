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Анонимность в Сети - большой обман

От частного к общему - большой разговор с пресс-секретарем МВД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Чемоданова: Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты Анонимность в Сети - большой обман В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в...

В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в правовое поле. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в, которая вышла в эфире наВ том числе представитель правоохранительного ведомства затронула темы увольнения сотрудников, участия детей в несанкционированных акциях, буллинге ее семьи. Говорили о личном и о том, что сегодня беспокоит общество.