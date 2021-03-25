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Ольга Чемоданова: Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты
25.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Анонимность в Сети - большой обманВ Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в правовое поле. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Сейчас основные усилия наши сосредоточены на дворовых чатах. На сегодня правоохранители установили более 1000 таких чатов, в которых различного рода информация. Порядка 500 - в Минске и районе, оставшаяся часть - по стране, где явные призывы к агрессивным противоправным действиям".
От частного к общему - большой разговор с пресс-секретарем МВДВ том числе представитель правоохранительного ведомства затронула темы увольнения сотрудников, участия детей в несанкционированных акциях, буллинге ее семьи. Говорили о личном и о том, что сегодня беспокоит общество.
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Анонимность в Сети - большой обман В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в...
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