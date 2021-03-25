Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Дополнительные поезда межрегиональных линий бизнес-класса из Минска в Брест назначены на пятницы, 26 марта и 2 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Из белорусской столицы поезда отправятся в 16:53 и прибудут в Брест в 20:45. Из города над Бугом в воскресенье, 28 марта, состав отправится в 17:37 и прибудет в Минск в 21:17. Кроме того, "обычный" поезд бизнес-класса в субботу, 27 марта, будет следовать в сообщении Минск–Брест–Минск сдвоенным составом.

В эти дни, как отметили в пресс-службе БЖД, ожидается увеличение пассажиропотока. С 28 марта по 4 апреля ученики белорусских школ уйдут на весенние каникулы. Также на 4 апреля в этом году выпадает католическая Пасха.

Минск – Брест – один из самых популярных железнодорожных направлений у белорусов. Ежесуточно из столицы в областной центр ходит от 8 до 13 составов.

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