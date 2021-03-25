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В Минске спасатели достали из канализационного колодца щенка

25.03.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске спасатели достали из канализационного колодца щенка. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

25 марта в 101 позвонил прохожий, он сообщил, что на улице 2-я Пржевальского, 19 в канализационный колодец провалился щенок и не может выбраться.

В МЧС сообщают, в этот момент помощь людям не требовалась, поэтому спасатели смогли спуститься в колодец и достать щенка. Он не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС сообщают, в этот момент помощь людям не требовалась, поэтому спасатели смогли спуститься в колодец и достать щенка. Он не пострадал.
 
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