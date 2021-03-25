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В Минской области задержали 10 футбольных фанатов - за то, что 9 августа стояли в сцепке
25.03.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД сегодня активно сообщает о задержаниях. В очередном
Возраст задержанных — от 18 до 42 лет. В милиции подчеркивают, что все они «активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных взглядов».
— Вечером 9 августа в Молодечно они участвовали в протестах на центральной площади города: становились в сцепку и не реагировали на неоднократные предупреждения покинуть несанкционированное массовое мероприятие, — рассказали в МВД. — Дома у фигурантов нашли фанатскую и протестную атрибутику, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами об их протестной деятельности.
Следователи посчитали, что эти действия являются основанием для возбуждения уголовного дела и признания их подозреваемыми по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.
Все 10 человек водворены в ИВС.
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Возраст задержанных - от 18 до 42 лет. В милиции подчеркивают, что все они «активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных...
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