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В Минской области задержали 10 футбольных фанатов - за то, что 9 августа стояли в сцепке

25.03.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД сегодня активно сообщает о задержаниях. В очередном заявлении ведомства говорится о том, что задержали 10 жителей Молодечненского района за участие в акции протеста 9 августа. 


Скриншот видео МВД

Возраст задержанных — от 18 до 42 лет. В милиции подчеркивают, что все они «активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных взглядов».

— Вечером 9 августа в Молодечно они участвовали в протестах на центральной площади города: становились в сцепку и не реагировали на неоднократные предупреждения покинуть несанкционированное массовое мероприятие, — рассказали в МВД. — Дома у фигурантов нашли фанатскую и протестную атрибутику, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами об их протестной деятельности.

Следователи посчитали, что эти действия являются основанием для возбуждения уголовного дела и признания их подозреваемыми по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

Все 10 человек водворены в ИВС.

 
 
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Возраст задержанных - от 18 до 42 лет. В милиции подчеркивают, что все они «активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных...
 
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