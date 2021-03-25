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Один из выходов метро "Тракторный завод" будет временно закрыт на ремонт

25.03.2021 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Выход №1-1 станции "Тракторный завод" будет закрыт с 29 марта по 16 апреля, сообщила пресс-служба столичной подземки в четверг.

В сообщении говорится, что причина закрытия – проведение ремонтных работ. Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.

Ремонтные работы также ведутся на выходе №1-2 станции "Октябрьская", он закрыт с 20 марта по 2 апреля. Ранее работы планировали закончить 19 марта, но были вынуждены их продлить.

Как идет строительство третьей линии?

В Минске в ноябре прошлого года были открыты станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" третьей линии метро – Зеленолужской. Планируется, что третья ветка соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. Всего на новой линии будет 14 станций.

Недавно проходческий щит "Алеся" закончил прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями третьей линии метро "Аэродромная" и "Неморшанский сад". Планируется, что новые станции  "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" – будут открыты к середине 2023 года.

Строители обещают в марте приступить к строительству "Слуцкого гостинца", к маю 2021 года – забетонировать "Аэродромную" и начать отделочные работы, к октябрю планируют завершить строительство "Неморшанского сада".

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Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен принес извинения пассажирам за вынужденные неудобства, потерпеть придется недолго.
 
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