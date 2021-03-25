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Прогноз погоды на 26 марта
25.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы местами на дорогах республики ожидается гололедица.
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Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы местами на дорогах республики ожидается гололедица.
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