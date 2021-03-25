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Проекты социального центра Минского района для людей пожилого возраста

25.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Компьютерные курсы, изучение иностранных языков, занятия спортом и творчеством в кружках по интересам. Такие возможности есть сегодня у пожилых, которые посещают социальный центр Минского района. Дневное отделение в Михановичах рассчитано не только на людей пожилого возраста, но и на тех, кто имеет физические ограничения. Для них много совместных проектов социальной службы и храма Дмитрия Ростоцкого, во время которых подопечные центра находят дело по душе и с пользой проводят время. В дружеской компании создают куклы, сувениры, открытки к различным  праздникам. А на территории центра выращивают лаванду, высушивают, обрабатывают ее и делают ароматные саше.

К Пасхе здесь подготовили премьеру кукольного спектакля о добре и зле. Ростовых кукол посетители социального центра сделали своими руками из папье-маше. Театральные представления артисты-любители дают в районных школах, детских садах, больницах и хосписах.

 
 
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Компьютерные курсы, изучение иностранных языков, занятия спортом и творчеством в кружках по интересам. Такие возможности есть сегодня у пожилых, которые посещают...
 
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