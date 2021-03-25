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Минская область по итогам смотра качества и культуры медицинского обслуживания - на втором месте

25.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие медучреждения определили  в нашей стране. Минская область по итогам республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания - на втором месте. Лауреатов назвали сразу в нескольких номинациях. 

Отметили Молодечненскую центральную районную больницу. Среди участковых лучшей стала Старицкая  из Копыльского района. А в рейтинг амбулаторий попала Великоухолодская (что в Борисовском). Там побывала Алена Витко.

Забота о каждом больном и профессионализм - здесь в основе. Великоухолодская врачебная амбулатория - одно из структурных подразделений Борисовской больницы № 2. Функционирует уже более 35 лет, а в штате - 15 медработников.

Есть здесь педиатрический и стоматологический кабинеты, ЭКГ. При необходимости можно получить акушерскую помощь или пройти лечение в дневном стационаре.

Эта амбулатория обслуживает три деревни. И в базе более 1,5 тысячи пациентов. Приблизительно половина из них - работоспособного возраста. За медицинской помощью только к врачу общей практики в смену в среднем обращаются почти 30 человек. Общая же мощность - в два раза больше.

Комфортные условия жизни в деревне оценил и Александр Васюков. Подмосковье на Борисовские пейзажи сменили всей семьей.

Качественная помощь пациентам и современное техническое оборудование помогли амбулатории попасть в рейтинг лучших медучреждений страны. Также среди лауреатов республиканского смотра Министерства здравоохранения и другие учреждения Минской области. Молодечненская центральная районная больница, Солигорский центр гигиены и эпидемиологии, а также Старицкая участковая больница. 

 
 
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Лучшие медучреждения определили  в нашей стране. Минская область по итогам республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания - на втором...
 
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