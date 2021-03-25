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Установлен очередной активист деструктивных телеграм-чатов
25.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока одни за колоссальные вливания выступают как заказчики деструктива, другие по их велению лишь отвечают перед законом. Этот 31-летний житель Жлобина оскорблял и призывал к насилию над милиционерами - в результате был задержан бойцами ГУБОП. По информации МВД, мужчина высказывался о силовиках в телеграм-чатах, а также в других соцсетях с августа прошлого года. В ресурсах размещал сомнительные ролики и сообщения. Теперь подозреваемый - фигурант уголовного дела за разжигание социальной вражды и розни. Вот что рассказал задержанный.
Милиционеры установили очередного пользователя телеграм-канала, который призывал к насилию над сотрудниками внутренних дел. На индивидуального предпринимателя из Могилева вышли сотрудники областного управления ГУБОП.
Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников. Могилевчанин заключен под стражу. Напоминаем, любые посягательства на милиционеров (призывы к насилию) будут пресекаться, виновные устанавливаться и привлекаться к ответственности".
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Пока одни за колоссальные вливания выступают как заказчики деструктива, другие по их велению лишь отвечают перед законом. Этот 31-летний житель Жлобина оскорблял и...
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