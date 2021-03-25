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Установлен очередной активист деструктивных телеграм-чатов

25.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока одни за колоссальные вливания выступают как заказчики деструктива, другие по их велению лишь отвечают перед законом. Этот 31-летний житель Жлобина оскорблял и призывал к насилию над милиционерами - в результате был задержан бойцами ГУБОП. По информации МВД,  мужчина высказывался о силовиках в телеграм-чатах, а также в других соцсетях с августа прошлого года. В ресурсах размещал сомнительные ролики и сообщения. Теперь подозреваемый - фигурант уголовного дела за разжигание социальной вражды и розни. Вот что рассказал задержанный.

Милиционеры установили очередного пользователя телеграм-канала, который призывал к насилию над сотрудниками внутренних дел. На индивидуального предпринимателя из Могилева вышли сотрудники областного управления ГУБОП. 

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников. Могилевчанин заключен под стражу. Напоминаем, любые посягательства на милиционеров (призывы к насилию) будут пресекаться, виновные устанавливаться и привлекаться к ответственности".

 
Теги: Могилев
 
 
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Пока одни за колоссальные вливания выступают как заказчики деструктива, другие по их велению лишь отвечают перед законом. Этот 31-летний житель Жлобина оскорблял и...
 
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