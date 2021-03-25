Больше сносят или продают? В Беларуси становится меньше пустующих домов

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Госкомитете по имуществу поясняют: старые домики на селе теперь могут продаваться без правоудостоверяющих документов. Рассказываем, почему это удобно.

Больше всего "развалюшек" – на Гомельщине

По статистике ГКИ, пустующих либо ветхих домов в Беларуси на сегодняшний день – около 7 тысяч. Большинство из них сосредоточены в Гомельской области – порядка 2 тысяч. И немудрено: многие деревни в свое время были оставлены жителями после Чернобыльской аварии.

"По ним сегодня ведется активная работа. За прошлый год продали более 400 объектов – где-то они пошли под снос, где-то были проданы. Местные сельисполкомы выручили за их продажу средства и пополнили свой бюджет. Изучив опыт работы с пустующими домами, поняли, что нужно совершенствовать методы работы, и поэтому мы упростили процедуру отчуждения", – пояснил зампредседателя Госкомимущества Николай Бобер.

Теперь местные исполкомы смогут продавать пустующие дома на аукционах без удостоверяющих документов собственника, а в случае надобности – сносить без разработки проектной документации. В случае покупки сделка будет заключаться на основании купли-продажи между продавцом и покупателем в местном органе власти. Обязанность регистрации дома будет лежать уже на покупателе, для продавца процедура максимально упрощается.

В ГКИ говорят: пустующих и ветхих домов в стране с каждым годом становится меньше. Больше все же их сносят, нежели продают. Неудивительно: чаще белорусские покупатели интересуются участками без дома либо теми, где жилище находится в более-менее нормальном состоянии.

Все "пустышки" – в базу данных

С 1 января 2023 года в Беларуси должен заработать Единый реестр пустующих домов. Это будет единая база данных, где найти и посмотреть характеристики того или иного дома можно будет онлайн. Увидеть можно будет местоположение, состояние объекта, его возраст.

По новому указу, дома, попавшие на аукцион, будут продаваться по рыночной цене с возможностью поэтапного снижения стоимости до 1 базовой величины (29 рублей с 1 января 2021-го).

Кстати, по новому закону облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до трех лет без индексации платежей.

Когда дом признается пустующим либо ветхим?

Признают дом пустующим в случае, если в нем в течение последних трех лет уже никто не проживает, а также не предоставляет уведомление о намерении использовать его для жилья.

Ветхими могут быть признаны те дома, которые находятся в аварийном состоянии или грозящие обвалом (за исключением случаев ЧС природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма). При этом местные исполкомы должны установить, что люди, владеющие или пользовавшиеся жилищем, в течение последнего года не проживали в них и не принимают мер по восстановлению либо сносу.

Специальные комиссии проводят осмотр жилых домов не реже двух раз в год. Все вышеперечисленные нормы предусмотрены Указом №357.

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