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Суд в Петербурге дал «сутки» четырем белорусам за незаконную акцию

25.03.2021 20:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на срок от двух до семи суток четырем гражданам Беларуси за организацию несогласованного мероприятия в городе 24 января. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.


Одна из акций белорусов в Питере. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: читатель TUT.BY

Решение вынесено в отношении Юлии и Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанны Галеевой. «Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семь суток административного ареста, Павлу Штанько — пять суток, Мякинникову — двое суток, Галеевой — пять суток административного ареста», — сказали в пресс-службе.

При этом Мякинникова освободили сразу после суда, так как он уже отбыл это наказание, дожидаясь суда после задержания.

Их признали совершившими правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 24 января они провели на Морской набережной в Петербурге публичное мероприятие, где демонстрировали бело-красно-белые флаги «в поддержку протестующих в Беларуси».

 
 
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«Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семи суток административного ареста, Павлу Штанько - пять суток, Мякинникову - двое суток, Галеевой - пять суток...
 
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