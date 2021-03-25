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Суд в Петербурге дал «сутки» четырем белорусам за незаконную акцию
25.03.2021 20:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на срок от двух до семи суток четырем гражданам Беларуси за организацию несогласованного мероприятия в городе 24 января. Об этом
Решение вынесено в отношении Юлии и Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанны Галеевой. «Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семь суток административного ареста, Павлу Штанько — пять суток, Мякинникову — двое суток, Галеевой — пять суток административного ареста», — сказали в пресс-службе.
При этом Мякинникова освободили сразу после суда, так как он уже отбыл это наказание, дожидаясь суда после задержания.
Их признали совершившими правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 24 января они провели на Морской набережной в Петербурге публичное мероприятие, где демонстрировали бело-красно-белые флаги «в поддержку протестующих в Беларуси».
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«Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семи суток административного ареста, Павлу Штанько - пять суток, Мякинникову - двое суток, Галеевой - пять суток...
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