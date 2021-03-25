Суд в Петербурге дал «сутки» четырем белорусам за незаконную акцию

Источник материала: Tut.by

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на срок от двух до семи суток четырем гражданам Беларуси за организацию несогласованного мероприятия в городе 24 января. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Одна из акций белорусов в Питере. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: читатель TUT.BY

Решение вынесено в отношении Юлии и Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанны Галеевой. «Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семь суток административного ареста, Павлу Штанько — пять суток, Мякинникову — двое суток, Галеевой — пять суток административного ареста», — сказали в пресс-службе.

При этом Мякинникова освободили сразу после суда, так как он уже отбыл это наказание, дожидаясь суда после задержания.

Их признали совершившими правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 24 января они провели на Морской набережной в Петербурге публичное мероприятие, где демонстрировали бело-красно-белые флаги «в поддержку протестующих в Беларуси».