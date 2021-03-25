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Генпрокуратура заявила о 97 уголовных делах по «рельсовой войне». Из них 4 - за угрозу теракта или теракт

25.03.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С октября прошлого года и по настоящее время по фактам «рельсовой войны» возбуждено 97 уголовных дел. 13 из них уже направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По фактам противоправных посягательств, направленных на дестабилизацию устойчивой работы железнодорожного транспорта, возбуждено 97 уголовных дел. Из них 92 дела — об умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения по ст. 309 УК, четыре — об акте терроризма и угрозе его совершения (ст. 289 и ст. 290 УК), одно — о хулиганстве по ст. 339 УК. 

— Указанные преступления совершены во исполнение призывов, размещенных в глобальной сети Интернет, как правило, в телеграм-каналах. Цель таких призывов — массовое деструктивное воздействие на объекты инфраструктуры ГО «Белорусская железная дорога», а именно: вывод из строя устройств и оборудования, предназначенных или используемых в ходе перевозочного процесса, — заявили в Генпрокуратуре.

Органы прокуратуры после изучения уже направили в суды для рассмотрения уголовные дела в отношении 13 граждан. Практически во всех случаях к обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По остальным делам еще проводятся процессуальные действия.

 
 
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Органы прокуратуры после изучения уже направили в суды для рассмотрения уголовные дела в отношении 13 граждан.
 
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