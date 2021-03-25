В Минске (и не только) белорусы запускали фейерверки в честь Дня Воли. Посмотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

25 марта в Беларуси неофициально праздновали День Воли. Митинги и шествия не разрешили, а на улицах городов были силовики, автозаки и задержания , но вечером люди запускали фейерверки. Особенно много их было в Минске, подключились и другие города. Сделали подборку праздничных огней — кажется, так День Воли еще никогда не отмечали.

Больше всего видео с фейерверками прислали из районов Минска: это «Каскад», Грушевка, Лошица, Сухарево и многие другие. Запускали огни с криками «Жыве Беларусь!» также в Бобруйске, Гродно, Волковыске.