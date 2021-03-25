Нетрезвая белоруска украла из храма в Смоленске мощи святых

Источник материала: Tut.by

Задержанная в Смоленске белоруска, укравшая мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского, пока арестована на пять суток — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Но ей может грозить еще до двух лет за кражу. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Смоленской области России.

В полицию поступило сообщение о краже мощевика от настоятеля прихода храма Преподобного Серафима Вырицкого.

Полицейские выяснили, что в храм пришла женщина и, воспользовавшись отсутствием посторонних, попыталась похитить ящик с пожертвованиями, однако вскрыть его не смогла, после чего взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к совершению кражи причастна ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, безработная 41-летняя белоруска. Позже ее задержали нетрезвой на одной из смоленских улиц. Она рассказала полицейским, что мощевик спрятала в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. Свои действия она объяснила состоянием опьянения.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения она получила арест на пять суток. Но в отношении ее возбуждено уголовное дело за кражу. По российским законам ей грозит до двух лет лишения свободы.