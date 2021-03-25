ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нетрезвая белоруска украла из храма в Смоленске мощи святых

26.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержанная в Смоленске белоруска, укравшая мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского, пока арестована на пять суток — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Но ей может грозить еще до двух лет за кражу. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Смоленской области России.

В полицию поступило сообщение о краже мощевика от настоятеля прихода храма Преподобного Серафима Вырицкого.

Полицейские выяснили, что в храм пришла женщина и, воспользовавшись отсутствием посторонних, попыталась похитить ящик с пожертвованиями, однако вскрыть его не смогла, после чего взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к совершению кражи причастна ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, безработная 41-летняя белоруска. Позже ее задержали нетрезвой на одной из смоленских улиц. Она рассказала полицейским, что мощевик спрятала в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. Свои действия она объяснила состоянием опьянения.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения она получила арест на пять суток. Но в отношении ее возбуждено уголовное дело за кражу. По российским законам ей грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в Смоленске белоруска, укравшая мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского, пока арестована на пять суток - за...
 
Новости дня
Новости общества
 
День Воли без воли. В МВД сообщили о более чем 200 задержанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by