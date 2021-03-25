|
Нетрезвая белоруска украла из храма в Смоленске мощи святых
26.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанная в Смоленске белоруска, укравшая мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского, пока арестована на пять суток — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Но ей может грозить еще до двух лет за кражу. Об этом
В полицию поступило сообщение о краже мощевика от настоятеля прихода храма Преподобного Серафима Вырицкого.
Полицейские выяснили, что в храм пришла женщина и, воспользовавшись отсутствием посторонних, попыталась похитить ящик с пожертвованиями, однако вскрыть его не смогла, после чего взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась.
В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к совершению кражи причастна ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, безработная 41-летняя белоруска. Позже ее задержали нетрезвой на одной из смоленских улиц. Она рассказала полицейским, что мощевик спрятала в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. Свои действия она объяснила состоянием опьянения.
За появление в общественном месте в состоянии опьянения она получила арест на пять суток. Но в отношении ее возбуждено уголовное дело за кражу. По российским законам ей грозит до двух лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в Смоленске белоруска, укравшая мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского, пока арестована на пять суток - за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)