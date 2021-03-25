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День Воли без воли. В МВД сообщили о более чем 200 задержанных
26.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В День Воли задержания проходили по всей стране. Милиция точечно работала в регионах и массово — в Минске. Количество правоохранителей в центре столицы порой превышало количество прохожих. Видимо поэтому в МВД полагают, что «анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись». Задержаны
По данным на 22.20, только в Минске задержали 136 человек. Данные о задержанных публикует специальный телеграм-канал
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в еще 19 городах были задержаны более 50 человек (Гомель, Крупки, Смолевичи и так далее).
Активно сообщали о задержаниях и в МВД: то за события 9 августа в Молодечно возьмут
Поздно вечером в МВД заявили: «В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек».
— Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, — рассказали в МВД.
В милиции добавили, что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами, а 11 из них забрали на стоянки из-за сомнений «в подлинности идентификационных данных».
Напомним, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг в День Воли.
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В День Воли задержания проходили по всей стране. Милиция точечно работала в регионах и массово - в Минске. Количество правоохранителей в центре столицы порой...
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