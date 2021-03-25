День Воли без воли. В МВД сообщили о более чем 200 задержанных

Источник материала: Tut.by

В День Воли задержания проходили по всей стране. Милиция точечно работала в регионах и массово — в Минске. Количество правоохранителей в центре столицы порой превышало количество прохожих. Видимо поэтому в МВД полагают, что «анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись». Задержаны более 200 человек .



Фото: TUT.BY

По данным на 22.20, только в Минске задержали 136 человек. Данные о задержанных публикует специальный телеграм-канал «Списки задержанных» .

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в еще 19 городах были задержаны более 50 человек (Гомель, Крупки, Смолевичи и так далее).

Активно сообщали о задержаниях и в МВД: то за события 9 августа в Молодечно возьмут под стражу 10 футбольных фанатов, то семейную пару обвинят в незаконном пикетировании за вывешенный на даче в Дзержинском районе БЧБ-флаг.

Поздно вечером в МВД заявили: «В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек».



Фото: TUT.BY

— Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, — рассказали в МВД.

В милиции добавили, что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами, а 11 из них забрали на стоянки из-за сомнений «в подлинности идентификационных данных».

Напомним, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг в День Воли.

Памятка для минчан Если после ваш близкий человек не вернулся домой, вероятно, он задержан или в больнице. Первым делом ищите фамилию близкого человека в телеграм-канале «Списки задержанных» . Также вы можете попытаться узнать информацию в правозащитном центре «Вясна» . Общественная приемная: +375 17 394−63−11; +375 29 841−39−81 (WhatsApp, Signal, Telegram @Viasna). Срочный прием информации и срочное консультирование по задержаниям: горячая линия +375 29 543−38−66 (включая Viber), телеграм @ViasnaSOS Если правозащитники и волонтеры не могут помочь, вы имеете полное право обратиться в милицию. Центр изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома Телефон: +375 17 372−73−80

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