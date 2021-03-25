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День Воли без воли. В МВД сообщили о более чем 200 задержанных

26.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В День Воли задержания проходили по всей стране. Милиция точечно работала в регионах и массово — в Минске. Количество правоохранителей в центре столицы порой превышало количество прохожих. Видимо поэтому в МВД полагают, что «анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись». Задержаны более 200 человек.


Фото: TUT.BY

По данным на 22.20, только в Минске задержали 136 человек. Данные о задержанных публикует специальный телеграм-канал «Списки задержанных».

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в еще 19 городах были задержаны более 50 человек (Гомель, Крупки, Смолевичи и так далее).

Активно сообщали о задержаниях и в МВД: то за события 9 августа в Молодечно возьмут под стражу 10 футбольных фанатов, то семейную пару обвинят в незаконном пикетировании за вывешенный на даче в Дзержинском районе БЧБ-флаг.

Поздно вечером в МВД заявили: «В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек».


Фото: TUT.BY

— Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, — рассказали в МВД.

В милиции добавили, что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами, а 11 из них забрали на стоянки из-за сомнений «в подлинности идентификационных данных».

Напомним, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг в День Воли.

Памятка для минчан

Если после ваш близкий человек не вернулся домой, вероятно, он задержан или в больнице.

Первым делом ищите фамилию близкого человека в телеграм-канале «Списки задержанных».

Также вы можете попытаться узнать информацию в правозащитном центре «Вясна».

Общественная приемная: +375 17 394−63−11; +375 29 841−39−81 (WhatsApp, Signal, Telegram @Viasna).

Срочный прием информации и срочное консультирование по задержаниям: горячая линия +375 29 543−38−66 (включая Viber), телеграм @ViasnaSOS

Если правозащитники и волонтеры не могут помочь, вы имеете полное право обратиться в милицию.

Центр изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома

Телефон: +375 17 372−73−80
Адрес: 1-й пер. Окрестина, 36

Номера дежурных РУВД Минска
Заводской +375 17 340−02−02
Ленинский +375 17 367−62−02
Московский +375 17 247−18−15
Октябрьский +375 17 222−04−46, +375 17 222−04−42
Партизанский +375 17 278−48−56, +375 17 278−48−66
Первомайский +375 17 280−02−02, +375 17 280−24−42
Советский +375 17 292−02−02, +375 17 292−95−54
Центральный +375 17 288−02−02, +375 17 288−78−84
Фрунзенский +375 17 213−08−25, +375 17 207−67−67

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В День Воли задержания проходили по всей стране. Милиция точечно работала в регионах и массово - в Минске. Количество правоохранителей в центре столицы порой...
 
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