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Данные Минздрава по COVID-19 на 25 марта
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эпидситуация на сегодняшний день - за сутки плюс 1 141 пациент с COVID-19, вылечились 1 083 человека. Это сухая статистика, но за этими цифрами - ежедневная кропотливая работа всей системы здравоохранения.
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Эпидситуация на сегодняшний день - за сутки плюс 1 141 пациент с COVID-19, вылечились 1 083 человека. Это сухая статистика, но за этими цифрами - ежедневная кропотливая...
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