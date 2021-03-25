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А. Манойло: Действия оппозиции носили подрывной антигосударственный характер

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусскую оппозицию никогда не интересовали развитие и стабильность белорусского государства. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

По мнению эксперта, действия "наших невероятных" носят откровенно подрывной и антигосударственный характер. Причина - колоссальная финансовая поддержка со стороны западных кураторов. Но и этот кошелек оказался не резиновым.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия): "Действия оппозиции они не просто деструктивные, они просто носили подрывной антигосударственный характер.


Дала сбой их основная тактика - быстро сменить политический режим в Беларуси. Быстро не получилось, хотя все делалось именно для того, чтобы это произошло. И поддержка была материальная и финансовая из-за рубежа. Но я убежден, что лучшие западные политтехнологи работали как раз над этим.


Деньги, завезенные в Беларусь для поддержки и подпитки, кончились. Потому что каждый день протестов стоил оппозиции колоссальных сумм. Видно было, какие там были расходы. Когда там за отдельно сделанный плакат и за селфи с каким-нибудь самодельным плакатом платили приличные суммы денег, а за эсэмэски и лайки тоже платили по отдельности. И протесты вот эти активные продолжались и развивались, пока эти деньги были. Сейчас, видимо, они иссякли.


Сама по себе эта оппозиция, будучи людьми несамостоятельными, они тоже выпали в определенного рода прострацию, лидеры их, которые больше всего кричали и требовали отставки Лукашенко, сбежали за рубеж. Ну а все остальные остались в дезорганизованном состоянии - те, кто не убежал".


 
 
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Белорусскую оппозицию никогда не интересовали развитие и стабильность белорусского государства. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог,...
 
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