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Китай выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Китай выступил против антибелорусской резолюции, принятой накануне, к слову, меньшинством Совета ООН по правам человека. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Се Сяоюна, Поднебесная и впредь намерена защищать позицию нашей страны. "Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и уважает избранный страной путь развития", - заявил дипломат.
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Китай выступил против антибелорусской резолюции, принятой накануне, к слову, меньшинством Совета ООН по правам человека. По словам Чрезвычайного и Полномочного...
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