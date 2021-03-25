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Шаг навстречу: Наталья Кочанова пообщалась с молодежью тет-а-тет
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Шаг навстречу. "Школа активного гражданина" вновь объединила поколения белорусов. Диалог тет-а-тет о важном учащихся и известных политиков, общественных деятелей, писателей, спортсменов - проект Министерства образования. Сегодня на вопросы молодого поколения отвечала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Учащиеся 24-й гимназии Минска примерили на себя роль участников дебатов о жизни и развитии страны. Говорили о личном и общественном, о выборе профессии. Предложили усилить часы патриотического воспитания в школе и обязательно укреплять имидж армии. Откровенная беседа, несмотря на плотный график высокопоставленного собеседника, длилась почти два часа.
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Шаг навстречу. "Школа активного гражданина" вновь объединила поколения белорусов. Диалог тет-а-тет о важном учащихся и известных политиков, общественных деятелей,...
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