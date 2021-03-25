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Обстановка на белорусско-литовской границе не улучшилась

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многокилометровые пробки из большегрузов пока только увеличиваются. Некоторые шоферы стоят на месте третьи сутки. Белорусские таможенники не могут оформить такой поток из-за некорректной работы программных продуктов литовских коллег. Проще говоря, у соседей произошел сбой сервера. В итоге на выезд в Литву в очереди стоят больше 2 тыс. грузовиков. Подробности у Александра Камовича.

До границы с Литвой 18 км. Именно на такое расстояние растянулась пробка из большегрузов до пункта пропуска "Каменный Лог". По предварительным подсчетам, тут стоят 800 машин и продолжают прибывать. При этом уже в ближайшее время их может стать еще больше.

Технические неисправности

Проблемы на литовской границе начались 23 марта. Сообщалось, что у сопредельной стороны произошел сбой информационной системы, которая отвечает за базы таможенного оформления. Некоторые водители ждут своей очереди уже третьи сутки.

Сутки ожидания

Дальнобойщика трудно обвинить в нетерпеливости, да и наши таможенные службы привыкли работать в авральном режиме. Такая ситуация создает серьезные трудности. Контракты горят, сделки не проходят. А ущерб от такой работы соседей предстоит считать и обычным людям.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Каменный Лог": "Часто эти сбои стали происходить. Как правило, у литовской стороны это на выходные дни происходит. При моей памяти было единожды, когда очередь доходила до 1 тыс. авто, находящихся в очереди. Но чтобы уже третьи сутки не работали программные продукты, я такого не припоминаю".

Обстановка на белорусско-литовской границе не улучшилась


По данным белорусской таможни, в сопредельных пунктах пропуска фуры оформляют в ручном режиме из-за некорректной работы программных продуктов. После оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда в соседнюю страну более 8 часов.

Андрей Большаков, заместитель председателя ГТК Беларуси: "Мы находимся в постоянном контакте с нашими литовскими коллегами. Согласно имеющейся информации, текущий сбой в течение ближайших суток устранен не будет. В связи с чем таможенными и погранслужбами обоих государств согласовано ускоренное прохождение границы в первую очередь порожних транспортных средств, находящихся в пункте пропуска. По инициативе ГТК МИД Беларуси направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска "Видзы" для оформления порожних грузовых автомобилей".

Ситуация на границе

Обстановка на белорусско-литовской границе не улучшилась

В пункте пропуска "Мядининкай" литовская сторона начала реконструкцию. Надо ли говорить, что ремонтные работы не добавляют оперативности. 

По данным погранкомитета, на 18 часов ситуация не улучшилась. Самый серьезный затор в пункте пропуска "Каменный Лог" - там в очереди - 800 большегрузов. В "Котловке" - 680 машин, почти 500 в пункте пропуска "Бенякони". Чуть проще ситуация в пункте "Привалка" - 250 фур. А вот "Видзы" со стороны Литвы так и не работает.

В ГТК добавили, что ставшая уже традиционной на литовской границе напряженная ситуация с очередями негативно сказывается на всех участниках процесса.


 
 
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Многокилометровые пробки из большегрузов пока только увеличиваются. Некоторые шоферы стоят на месте третьи сутки. Белорусские таможенники не могут оформить...
 
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