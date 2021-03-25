В Тростенце откроется информационный центр

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В Беларуси продолжают вспоминать жертв, павших в годы войны от рук фашистских карателей и коллаборационистов. И сегодня траурная церемония прошла в мемориальном комплексе "Тростенец". В годы войны здесь, в концентрационном лагере, были зверски замучены более 206 тысяч человек. Представители БРСМ, "Белорусского культурного центра духовного Возрождения", общественного объединения "Патриоты Беларуси" продолжили благоустройство территории и внутреннего помещения будущего информационного центра в мемориальном комплексе "Тростенец". Совместные работы продолжатся и в дальнейшем.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: "Мы говорим всем и даем посыл нашим гражданам, что наша главная задача - трудиться и, конечно же, помнить. Такими памятниками усеяна белорусская земля. Я думаю, что тех, кто смотрит на нас с небес, мы не подведем в деле сохранения памяти, мира и счастья на нашей белорусской земле".







В скором времени здесь откроется информационный центр. Пока идут проектные и подготовительные работы. В центре также намерены создать электронный архив, где будет находиться книга памяти жертв Тростенца.

Александр Гостев, директор "Белорусского культурного центра духовного Возрождения": "Здание состоит из двух этажей. Первый будет для приема посетителей - именно информационный центр. Там будут рассказывать, куда можно двигаться, где можно заказать экскурсию, что такое мемориальный комплекс "Тростенец". Второй этаж - постоянная экспозиция. Сейчас готовится научная концепция, где будет рассказано о судьбах жертв концлагеря Тростенец, о политике геноцида".

Памяти жертв фашизма

У памятника на месте сарая, в котором фашистские каратели за 3 дня до освобождения Минска сожгли около 6,5 тысячи узников, отслужили молитву по мученикам. Возложили цветы и зажгли лампадки.









Всенародная скорбь. В эти дни памятные мероприятия проходят по всей стране. Белорусы, которые помнят и не намерены дать растоптать народную память, стягиваются со всей страны к памятникам, местам захоронений, в Хатынь, чтобы в том числе навести порядок и внести свой вклад в благоустройство памятных мест. Ведь всегда (а в нынешний Год единства) особенно важно помнить о том, что ровно 80 лет назад после вероломного нападения Третьего рейха оборвались миллионы жизней. Помнить, чтобы трагедии не дать повториться.



В "Тростенеце" молодежь благоустраивает будущий информационный центр