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Украденную медаль "За отвагу" спустя 30 лет обнаружили на дне реки

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Удивительная история, напоминающая об уроках истории, произошла в Бресте. В семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу". Из дома фронтовика ее вынесли воры. Но через долгие десятилетия награду случайно обнаружили на дне реки водолазы. На реставрацию и поиски родственников ветерана ушло больше полугода. О возращении семейной реликвии расскажет Мария Тройнич.

В дрожащей от волнения руке - символ мужества и героизма. Эту медаль "За отвагу" отец Николая, артиллерист Петр Карпиевич, получил во время Великой Отечественной войны. Награду в семье ценили и хотели передавать из поколения в поколение. Но 30 лет назад в дом фронтовика ворвались воры и украли семейную реликвию. За долгие десятилетия родные ветерана почти утратили надежду. Но недавний звонок буквально лишил Николая дара речи.

Николай Карпиевич, житель г. Бреста: "Медаль нашли. Честно могу сказать, я потерял дар речи. В таком шоке был, что не мог ни слова сказать".

Историю находки можно назвать настоящим чудом. Награду обнаружили совершенно случайно на дне реки. В 60 км от дома, откуда медаль была украдена. Александр Агапов - профессиональный водолаз. Вспоминает: в тот день вместе с товарищем искал под водой с металлоискателем утерянное обручальное кольцо.

Александр Агапов, водолаз: "Почти час мы искали, уже и воздух почти на нуле был. Но нашли кольцо. И тут рядом - еще что-то фонит. Мне товарищ говорит: "Саша, так это же медаль "За отвагу".

Украденную медаль "За отвагу" спустя 30 лет обнаружили на дне реки


Найденную медаль Александр решил вернуть семье фронтовика. Но отыскать родственников оказалось непросто. Сначала медаль нужно было отреставрировать и узнать серийный номер. А потом через архивы Министерства обороны выяснить имя владельца награды. 


Память о подвиге

Передать медаль сыну фронтовика Александр решил в символичном месте - Брестской крепости.

Как выяснилось, медаль "За отвагу" Петр Карпиевич получил за героический бой на территории Венгрии. Был несколько раз ранен. Правда, после войны о своих заслугах фронтовик почти не рассказывал.

Медаль "За отвагу" учредили в 1938 году. И с тех пор стала одной из самых почитаемых среди фронтовиков. Ей награждали за мужество, проявленное при защите Отечества. И этот символ имеет большое значение. Особенно в семьях, которые несут память о своих героических предках.

Два месяца назад у Николая Петровича родился внук. Говорит, когда подрастет, то обязательно передаст ему медаль и расскажет про подвиг прадеда. Чтобы тот всегда помнил, какой непростой ценой досталось мирное небо.

 
Теги: Брест
 
 
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Удивительная история, напоминающая об уроках истории, произошла в Бресте. В семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу". Из дома фронтовика ее...
 
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