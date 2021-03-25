Источник материала: БT

Удивительная история, напоминающая об уроках истории, произошла в Бресте. В семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу". Из дома фронтовика ее вынесли воры. Но через долгие десятилетия награду случайно обнаружили на дне реки водолазы. На реставрацию и поиски родственников ветерана ушло больше полугода. О возращении семейной реликвии расскажет Мария Тройнич.



В дрожащей от волнения руке - символ мужества и героизма. Эту медаль "За отвагу" отец Николая, артиллерист Петр Карпиевич, получил во время Великой Отечественной войны. Награду в семье ценили и хотели передавать из поколения в поколение. Но 30 лет назад в дом фронтовика ворвались воры и украли семейную реликвию. За долгие десятилетия родные ветерана почти утратили надежду. Но недавний звонок буквально лишил Николая дара речи.



Николай Карпиевич, житель г. Бреста: "Медаль нашли. Честно могу сказать, я потерял дар речи. В таком шоке был, что не мог ни слова сказать".



Историю находки можно назвать настоящим чудом. Награду обнаружили совершенно случайно на дне реки. В 60 км от дома, откуда медаль была украдена. Александр Агапов - профессиональный водолаз. Вспоминает: в тот день вместе с товарищем искал под водой с металлоискателем утерянное обручальное кольцо.



Александр Агапов, водолаз: "Почти час мы искали, уже и воздух почти на нуле был. Но нашли кольцо. И тут рядом - еще что-то фонит. Мне товарищ говорит: "Саша, так это же медаль "За отвагу".









Найденную медаль Александр решил вернуть семье фронтовика. Но отыскать родственников оказалось непросто. Сначала медаль нужно было отреставрировать и узнать серийный номер. А потом через архивы Министерства обороны выяснить имя владельца награды.



Память о подвиге



Передать медаль сыну фронтовика Александр решил в символичном месте - Брестской крепости.



Как выяснилось, медаль "За отвагу" Петр Карпиевич получил за героический бой на территории Венгрии. Был несколько раз ранен. Правда, после войны о своих заслугах фронтовик почти не рассказывал.



Медаль "За отвагу" учредили в 1938 году. И с тех пор стала одной из самых почитаемых среди фронтовиков. Ей награждали за мужество, проявленное при защите Отечества. И этот символ имеет большое значение. Особенно в семьях, которые несут память о своих героических предках.



Два месяца назад у Николая Петровича родился внук. Говорит, когда подрастет, то обязательно передаст ему медаль и расскажет про подвиг прадеда. Чтобы тот всегда помнил, какой непростой ценой досталось мирное небо.