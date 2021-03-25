ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Протест" закончился, так и не начавшись

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С самого утра, базирующиеся в Польше и Прибалтике телеграм-каналы, истерично убеждали свою аудиторию, что чуть ли не вся Беларусь окрасилась в БЧБ-цвета.

Объективная же реальность такова, что для страны, где живет почти 10 млн человек, за весь день зафиксировано что-то около 6, ну, максимум, 7 десятков случаев вывешивания полотна в бело-красно-белой расцветке. Как правило, с последующим быстрым ретированием с места выкидыша БЧБ-тряпки. В общем, какие революционеры, такая у них и "перамога".

Нет фашизму


Кстати, ответственность за вывешивания БЧБ-флагов пока не очень серьезная. Это пока. Если же говорить про большинство белорусов, то у них сегодня набрал обороты челлендж по утилизации БЧБ-полотен, под которыми нацисты, коллаборанты и полицаи сжигали в Великую Отечественную наши деревни, расстреливали партизан. "Это вам за Хатынь" и "Нет - фашизму" - такие надписи на БЧБ-флагах оставляли участники челленджа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С самого утра, базирующиеся в Польше и Прибалтике телеграм-каналы, истерично убеждали свою аудиторию, что чуть ли не вся Беларусь окрасилась в БЧБ-цвета. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Светлые" лица протеста". На скамье подсудимых - Андрей Севертока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by