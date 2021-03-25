"Протест" закончился, так и не начавшись

Источник материала: БT

С самого утра, базирующиеся в Польше и Прибалтике телеграм-каналы, истерично убеждали свою аудиторию, что чуть ли не вся Беларусь окрасилась в БЧБ-цвета.



Объективная же реальность такова, что для страны, где живет почти 10 млн человек, за весь день зафиксировано что-то около 6, ну, максимум, 7 десятков случаев вывешивания полотна в бело-красно-белой расцветке. Как правило, с последующим быстрым ретированием с места выкидыша БЧБ-тряпки. В общем, какие революционеры, такая у них и "перамога".

Нет фашизму

Кстати, ответственность за вывешивания БЧБ-флагов пока не очень серьезная. Это пока. Если же говорить про большинство белорусов, то у них сегодня набрал обороты челлендж по утилизации БЧБ-полотен, под которыми нацисты, коллаборанты и полицаи сжигали в Великую Отечественную наши деревни, расстреливали партизан. "Это вам за Хатынь" и "Нет - фашизму" - такие надписи на БЧБ-флагах оставляли участники челленджа.