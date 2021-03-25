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"Протест" закончился, так и не начавшись
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С самого утра, базирующиеся в Польше и Прибалтике телеграм-каналы, истерично убеждали свою аудиторию, что чуть ли не вся Беларусь окрасилась в БЧБ-цвета.
Нет фашизму
Кстати, ответственность за вывешивания БЧБ-флагов пока не очень серьезная. Это пока. Если же говорить про большинство белорусов, то у них сегодня набрал обороты челлендж по утилизации БЧБ-полотен, под которыми нацисты, коллаборанты и полицаи сжигали в Великую Отечественную наши деревни, расстреливали партизан. "Это вам за Хатынь" и "Нет - фашизму" - такие надписи на БЧБ-флагах оставляли участники челленджа.
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С самого утра, базирующиеся в Польше и Прибалтике телеграм-каналы, истерично убеждали свою аудиторию, что чуть ли не вся Беларусь окрасилась в БЧБ-цвета. ...
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