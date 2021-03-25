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5,5 лет колонии. Такое наказание в Гродно запросил прокурор для одного из нападавших на ОМОН в сентябре 2020 года. Обвиняемый на скамье подсудимых - Андрей Севертока. Рэкетир из 90-х. Неоднократно судимый. Освободился из мест не столь отдаленных и почти тут же оказался на улице. Как он утверждает, защищать права и свободы других.



Правда, методы у него абсолютно бандитские, как и биография. Оппозиционные инфоресурсы пишут об этом хроническом сидельце с жутковатыми эпизодами преступлений как об очередном человеке со "светлым лицом". Мы присмотрелись к нему повнимательнее.



Подбежал. Ударил. Затем еще один удар ногой. Напал на правоохранителя и убегает. Кстати, он бил женщину. Но об этом позже…





Андрей Ромуальдович - личность интересная. Наверное, случайно у него судимость за убийство. Случайно - за кражи. Случайно - за хранение оружия, фальшивомонетчество и даже рэкет. Невероятная невезучесть, если все это случайно! Читать его личное дело жутковато. Особенно после таких строк "в 2001-м Севертока топором причинил телесные повреждения гражданину Худику". Там еще и про статью за убийство - это уже через 4 года…











На суде Андрей Севертока вину признал частично. Отрицал даже побег. Дескать, недоразумение вышло, гособвинитель на суде "рассказывает все немного не так"… Что тут сказать? Других аргументов у таких людей для нас нет.











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста". На скамье подсудимых - Андрей Севертока 5,5 лет колонии. Такое наказание в Гродно запросил прокурор для одного из нападавших на ОМОН в сентябре 2020 года. Обвиняемый на скамье подсудимых - Андрей Севертока....

Эти фото облетели бай-интернет и даже зарубежные ресурсы. Дескать, смотрите, как зверствуют силовики! Бьют мирных беззащитных демонстрантов...Кто же эта случайна жертва милицейского беспредела? Как и где были сделаны эти фото?Гродно. 27 сентября. Проспект Космонавтов. Несанкционированный митинг у развлекательного центра "Галактика". Стычки начались, как только собралось человек 150. То есть, разношерстная толпа. 49-летний житель Мостов, электрик Андрей Севертока, подбегает к стражу правопорядка и начинает наносить удары.Рэкет… Кто из белорусов помнит это уродливое явление 90-х? Не соскучились, как из вас вымогали деньги? И вот теперь, в 2020-м, один из рэкетиров вышел на улицу. Какие цели преследует человек, который имеет судимости за убийство, кражи и прочее. Кто-то может поверить, что такие как он может уважать чьи-то права и свободы?Гражданин-уголовник Андрей Севертока после нападения на милиционера, разумеется, был задержан. Разумеется - жестко. Не жестоко, а жестко. Так работают правоохранители в любой стране. После нападения на человека в форме никто с ним церемониться не будет. И не должен. Уже, будучи задержанным, когда улеглись эмоции, Совертока бежит - попросился из ИВС в медпункт. Оттуда сбежал. Его задержали снова.