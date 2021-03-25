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"Светлые" лица протеста". На скамье подсудимых - Андрей Севертока

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

5,5 лет колонии. Такое наказание в Гродно запросил прокурор для одного из нападавших на ОМОН в сентябре 2020 года. Обвиняемый на скамье подсудимых - Андрей Севертока. Рэкетир из 90-х. Неоднократно судимый. Освободился из мест не столь отдаленных и почти тут же оказался на улице. Как он утверждает, защищать права и свободы других.

Правда, методы у него абсолютно бандитские, как и биография. Оппозиционные инфоресурсы пишут об этом хроническом сидельце с жутковатыми эпизодами преступлений как об очередном человеке со "светлым лицом". Мы присмотрелись к нему повнимательнее.

Подбежал. Ударил. Затем еще один удар ногой. Напал на правоохранителя и убегает. Кстати, он бил женщину. Но об этом позже…

Эти фото облетели бай-интернет и даже зарубежные ресурсы. Дескать, смотрите, как зверствуют силовики! Бьют мирных беззащитных демонстрантов...

Кто же эта случайна жертва милицейского беспредела? Как и где были сделаны эти фото?

Гродно. 27 сентября. Проспект Космонавтов. Несанкционированный митинг у развлекательного центра "Галактика". Стычки начались, как только собралось человек 150. То есть, разношерстная толпа. 49-летний житель Мостов, электрик Андрей Севертока, подбегает к стражу правопорядка и начинает наносить удары.

Андрей Ромуальдович - личность интересная. Наверное, случайно у него судимость за убийство. Случайно - за кражи. Случайно - за хранение оружия, фальшивомонетчество и даже рэкет. Невероятная невезучесть, если все это случайно! Читать его личное дело жутковато. Особенно после таких строк "в 2001-м Севертока топором причинил телесные повреждения гражданину Худику". Там еще и про статью за убийство - это уже через 4 года…

"Светлые" лица протеста". На скамье подсудимых - Андрей Севертока


Рэкет… Кто из белорусов помнит это уродливое явление 90-х? Не соскучились, как из вас вымогали деньги? И вот теперь, в 2020-м, один из рэкетиров вышел на улицу. Какие цели преследует человек, который имеет судимости за убийство, кражи и прочее. Кто-то может поверить, что такие как он может уважать чьи-то права и свободы?

Гражданин-уголовник Андрей Севертока после нападения на милиционера, разумеется, был задержан. Разумеется - жестко. Не жестоко, а жестко. Так работают правоохранители в любой стране. После нападения на человека в форме никто с ним церемониться не будет. И не должен. Уже, будучи задержанным, когда улеглись эмоции, Совертока бежит - попросился из ИВС в медпункт. Оттуда сбежал. Его задержали снова.

На суде Андрей Севертока вину признал частично. Отрицал даже побег. Дескать, недоразумение вышло, гособвинитель на суде "рассказывает все немного не так"… Что тут сказать? Других аргументов у таких людей для нас нет.


"Светлые лица протеста". Легко ли стать протестующим?
 
Теги: Гродно
 
 
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5,5 лет колонии. Такое наказание в Гродно запросил прокурор для одного из нападавших на ОМОН в сентябре 2020 года. Обвиняемый на скамье подсудимых - Андрей Севертока....
 
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