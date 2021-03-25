ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский молодежный парламентский форум стартовал в Минске

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие могут внести, рассуждает сегодня молодое поколение на первом Белорусском молодежном парламентском форуме. Он продлится два дня. Площадка объединила более ста ребят со всех уголков Беларуси (это и парламентарии, и представители общественных движений и организаций). Программа форума насыщенная: мастер-классы, тренинги, экскурсии. Сегодня участникам рассказывают, каким должен быть современный лидер и как произвести впечатление на публику. Особая роль в образовательной программе мероприятия отведена патриотизму.

Антон Гутырчик, председатель городского молодежного парламента г. Барановичи: "У нас на сегодняшний день молодежь достаточно активно проявляет свое участие в молодежной политике. Очень важно развитие таких форумов, организаций, как и парламент при Национальном собрании, молодежный парламент в различных городах и областях. Это позволяет молодежи доносить инициативы из своего района, города на вышестоящие уровни".

Белорусский молодежный парламентский форум стартовал в Минске

Виктория Солейчук, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Сегодня очень важно, чтобы молодежь принимала в таких форумах подобных, мероприятиях участие, потому что в наше время слишком появилось много ненужной информации, на которую тратиться очень много времени нашей молодежи. И это прекрасные условия, когда можно собраться со всех мест нашей страны, пообщаться и узнать друг о друге. Это очередной раз доказывает, что в нашей стране создаются все условия для развития молодежи".

Финал национального конкурса "Команда будущего"

Также в ходе проведения форума состоится и финал национального конкурса "Команда будущего" в номинации "Политика". Главная задача такого проекта - поиск, поддержка и развитие молодых лидеров, которые обладают инициативностью и креативным мышлением.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие могут внести, рассуждает сегодня молодое поколение на первом Белорусском молодежном...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд в Петербурге дал «сутки» четырем белорусам за незаконную акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by