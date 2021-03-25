|
Белорусский молодежный парламентский форум стартовал в Минске
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие могут внести, рассуждает сегодня молодое поколение на первом Белорусском молодежном парламентском форуме. Он продлится два дня. Площадка объединила более ста ребят со всех уголков Беларуси (это и парламентарии, и представители общественных движений и организаций). Программа форума насыщенная: мастер-классы, тренинги, экскурсии. Сегодня участникам рассказывают, каким должен быть современный лидер и как произвести впечатление на публику. Особая роль в образовательной программе мероприятия отведена патриотизму.
Виктория Солейчук, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Сегодня очень важно, чтобы молодежь принимала в таких форумах подобных, мероприятиях участие, потому что в наше время слишком появилось много ненужной информации, на которую тратиться очень много времени нашей молодежи. И это прекрасные условия, когда можно собраться со всех мест нашей страны, пообщаться и узнать друг о друге. Это очередной раз доказывает, что в нашей стране создаются все условия для развития молодежи".
Финал национального конкурса "Команда будущего"
Также в ходе проведения форума состоится и финал национального конкурса "Команда будущего" в номинации "Политика". Главная задача такого проекта - поиск, поддержка и развитие молодых лидеров, которые обладают инициативностью и креативным мышлением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие могут внести, рассуждает сегодня молодое поколение на первом Белорусском молодежном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)