Белорусский молодежный парламентский форум стартовал в Минске

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О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие могут внести, рассуждает сегодня молодое поколение на первом Белорусском молодежном парламентском форуме. Он продлится два дня. Площадка объединила более ста ребят со всех уголков Беларуси (это и парламентарии, и представители общественных движений и организаций). Программа форума насыщенная: мастер-классы, тренинги, экскурсии. Сегодня участникам рассказывают, каким должен быть современный лидер и как произвести впечатление на публику. Особая роль в образовательной программе мероприятия отведена патриотизму.



Антон Гутырчик, председатель городского молодежного парламента г. Барановичи: "У нас на сегодняшний день молодежь достаточно активно проявляет свое участие в молодежной политике. Очень важно развитие таких форумов, организаций, как и парламент при Национальном собрании, молодежный парламент в различных городах и областях. Это позволяет молодежи доносить инициативы из своего района, города на вышестоящие уровни".









Виктория Солейчук, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Сегодня очень важно, чтобы молодежь принимала в таких форумах подобных, мероприятиях участие, потому что в наше время слишком появилось много ненужной информации, на которую тратиться очень много времени нашей молодежи. И это прекрасные условия, когда можно собраться со всех мест нашей страны, пообщаться и узнать друг о друге. Это очередной раз доказывает, что в нашей стране создаются все условия для развития молодежи".

Финал национального конкурса "Команда будущего"

Также в ходе проведения форума состоится и финал национального конкурса "Команда будущего" в номинации "Политика". Главная задача такого проекта - поиск, поддержка и развитие молодых лидеров, которые обладают инициативностью и креативным мышлением.