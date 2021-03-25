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По делу о массовых беспорядках задержаны футбольные фанаты

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Десять футбольных фанатов задержаны за участие в августовских протестах. Жителей Молодечненского районов в возрасте от 18 до 42 лет вычислили оперативники. Все задержанные - активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных взглядов. Известно, что 9 августа в Молодечно фигуранты участвовали в протестах: становились в сцепку и не реагировали на предупреждения покинуть несанкционированное массовое мероприятие. Дома у фигурантов нашли фанатскую и протестную атрибутику, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами об их протестной деятельности.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или участии в них. Все водворены в ИВС.

 
 
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Десять футбольных фанатов задержаны за участие в августовских протестах. Жителей Молодечненского районов в возрасте от 18 до 42 лет вычислили оперативники. Все...
 
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