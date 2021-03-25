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Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России в повестке заседания Комиссии Парламентского собрания СГ
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России, упрощение миграционных процедур, трудоустройство без лишней волокиты. Это вопросы составили повестку заседания Комиссии Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России по законодательству и регламенту. Оно прошло в Витебске. К работе в формате онлайн-конференции присоединились специалисты Министерства финансов Беларуси, Российского союза автостраховщиков, МВД обоих государств.
Парламентарии рассмотрели порядок получения гражданами Беларуси и России разрешения на постоянное проживание в соседней стране. Только в прошлом году обладателями вида на жительство в России стали более 14 тысяч граждан Беларуси, 4 тысячи граждан России получили разрешение на постоянное проживание в нашей стране. Еще один вопрос, решение которого упростит белорусам и россиянам перемещение на автомобиле по территории Союзного государства - это взаимное признание полисов автострахования.
Союзные парламентарии встретились с руководством Витебской области, возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков на площади Победы, посетили предприятие по производству обуви.
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Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России в повестке заседания Комиссии Парламентского собрания СГ
Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России, упрощение миграционных процедур, трудоустройство без лишней волокиты. Это вопросы составили повестку...
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