Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России в повестке заседания Комиссии Парламентского собрания СГ

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Единая страховка для автомобилистов Беларуси и России, упрощение миграционных процедур, трудоустройство без лишней волокиты. Это вопросы составили повестку заседания Комиссии Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России по законодательству и регламенту. Оно прошло в Витебске. К работе в формате онлайн-конференции присоединились специалисты Министерства финансов Беларуси, Российского союза автостраховщиков, МВД обоих государств.



Парламентарии рассмотрели порядок получения гражданами Беларуси и России разрешения на постоянное проживание в соседней стране. Только в прошлом году обладателями вида на жительство в России стали более 14 тысяч граждан Беларуси, 4 тысячи граждан России получили разрешение на постоянное проживание в нашей стране. Еще один вопрос, решение которого упростит белорусам и россиянам перемещение на автомобиле по территории Союзного государства - это взаимное признание полисов автострахования.



Артем Туров, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту: "Мы этот вопрос будем выносить на сессию Парламентского собрания летнюю, с тем чтобы уже в дальнейшем с органами исполнительной власти приходить к решению вопроса: либо это будет межправдоговор, который приведет к конкретному изменению, либо это будет, например, модельный закон, который будет рекомендован к принятию национальными парламентами".

Союзные парламентарии встретились с руководством Витебской области, возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков на площади Победы, посетили предприятие по производству обуви.