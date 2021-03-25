Завершено расследование уголовного дела по фактам приготовления к участию в массовых беспорядках

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 12 человек по фактам приготовления к участию в массовых беспорядках, уничтожению и повреждению имущества. По данным следователей, для реализации своих действий фигуранты приготовили средства и орудия преступления: два револьвера, более 100 патронов, металлическую арматуру, прутья, ежи, пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также 130 литров горючей жидкости. Все это было изъято у фигурантов во время обысков. Сообщается, что все фигуранты знали о том, где находятся запрещенные предметы. Обвиняемые не раз собирались и обсуждали план действий во время массовых беспорядков.



Согласно материалам уголовного дела, практически все фигуранты ранее привлекались к административной ответственности, а один из них - ранее судим за совершение ряда преступлений, таких как грабеж, хулиганство и насилие в отношении должностного лица. 10 из 12 обвиняемых на момент совершения преступлений официально трудоустроены не были. Самому младшему фигуранту 19 лет, а старшему - 51. Действия обвиняемых квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. "Приготовление к умышленному уничтожению имущества", "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "Приготовление к участию в массовых беспорядках". Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.