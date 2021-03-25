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Новые социальные пункты помощи населению появятся в Минской области
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые социальные пункты помощи населению откроют в Минской области - в Смолявичском, Вилейском и Минском районах. В Плещеницах появится отделение дневного пребывания для пожилых людей. Кстати, сейчас в центральном регионе 130 социальных пунктов. Только в Борисовском районе 11. Там оказывают материальную и иную поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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Новые социальные пункты помощи населению откроют в Минской области - в Смолявичском, Вилейском и Минском районах. В Плещеницах появится отделение дневного...
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