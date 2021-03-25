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В "Тростенеце" молодежь благоустраивает будущий информационный центр
26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец", где за годы оккупации были зверски замучены более 206 тысяч человек, прошла молодежная трудовая акция. Собрались общественные объединения, БРСМ, дирекция "Белорусского культурного центра духовного Возрождения", чтобы благоустроить будущий информационный центр: трудом и благим делом отдать дань памяти тем, кто пал жертвой во имя нашего будущего.
Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "На мой взгляд, сейчас самая главная проблема людей в том, что они не умеют анализировать и сопоставлять информацию. Именно в таких местах можно проникнуться и понять, что же это было и к чему приводили некоторые посылы и призывы. Переместиться немного в прошлое и осознать весь ужас, который происходил здесь. Понять, что такое больше никогда не должно повториться. Поэтому мы здесь и хотим сделать что-то полезное для того, чтобы хоть как-то почтить память, очиститься перед теми людьми, которые здесь погибли".
Напомним, в мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр. Там разместится музейная экспозиция. В планах - электронный архив, где будет находиться книга памяти жертв Тростенца.
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В Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. Сегодня на территории мемориального комплекса...
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