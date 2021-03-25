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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Тростенеце" молодежь благоустраивает будущий информационный центр В Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. Сегодня на территории мемориального комплекса...

В Беларуси продолжают отдавать дань памяти павшим в годы войны от рук фашистских карателей и их пособников. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец", где за годы оккупации были зверски замучены более 206 тысяч человек, прошла молодежная трудовая акция. Собрались общественные объединения, БРСМ, дирекция "Белорусского культурного центра духовного Возрождения", чтобы благоустроить будущий информационный центр: трудом и благим делом отдать дань памяти тем, кто пал жертвой во имя нашего будущего.Напомним, в мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр. Там разместится музейная экспозиция. В планах - электронный архив, где будет находиться книга памяти жертв Тростенца.