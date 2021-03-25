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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Республики прислушивается к гражданскому мнению Такое поведение миролюбивые белорусы просто не приемлют. Хамство и деструктив уже порядком надоели, и люди все чаще высказывают слова поддержки государству, тем...

Такое поведение миролюбивые белорусы просто не приемлют. Хамство и деструктив уже порядком надоели, и люди все чаще высказывают слова поддержки государству, тем самым выражая свою общественную и гражданскую позицию. Это особенно актуально на фоне назревшей необходимости изменения законодательной базы. Такое мнение высказали в Совете Республики. Сенаторы регулярно проводят встречи с гражданами, на которых изучается мнение жителей и актуализируются нововведения. Почти 650 обращений поступило законодателям за последние два с половиной месяца. Каждое из них изучается.Все самые злободневные и конструктивные предложения законодатели не только принимают во внимание, но и вносят на обсуждение во время парламентской сессии. Многие из них лягут в основу совершенствования законодательства.