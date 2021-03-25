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Совет Республики прислушивается к гражданскому мнению

26.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое поведение миролюбивые белорусы просто не приемлют. Хамство и деструктив уже порядком надоели, и люди все чаще высказывают слова поддержки государству, тем самым выражая свою общественную и гражданскую позицию. Это особенно актуально на фоне назревшей необходимости изменения законодательной базы. Такое мнение высказали в Совете Республики. Сенаторы регулярно проводят встречи с гражданами, на которых изучается мнение жителей и актуализируются нововведения. Почти 650 обращений поступило законодателям за последние два с половиной месяца. Каждое из них изучается.

Все самые злободневные и конструктивные предложения законодатели не только принимают во внимание, но и вносят на обсуждение во время парламентской сессии. Многие из них лягут в основу совершенствования законодательства.

 
 
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Такое поведение миролюбивые белорусы просто не приемлют. Хамство и деструктив уже порядком надоели, и люди все чаще высказывают слова поддержки государству, тем...
 
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