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В соцсети в РФ только по паспорту? Ответ Роскомнадзора

26.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik, Мария Науменко. Для регистрации в социальных сетях и мессенджерах не нужно будет предоставлять паспортные данные, заверили Sputnik в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ).

© AFP 2020 / ANGELA WEISS
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новые поправки к закону "О персональных данных" обяжут интернет-пользователей указывать паспортные данные и адрес проживания при регистрации в соцсетях и мессенджерах. По данным издания, согласно проекту приказа Роскомнадзора новые меры затронут не только россиян, но и иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан, и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Информационная система станет удобным инструментом, прежде всего, для граждан и позволит контролировать, кому и когда предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его", – ответили в Роскомнадзоре в ответ на запрос Sputnik.

Предполагается, что с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователи смогут при желании предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также отзывать его.

"Роскомнадзор в данном случае выступает доверенным посредником между гражданами и операторами персональных данных (более 420 тысяч в российском сегменте), чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных", – уточнили в ведомстве.

Пользователи будут вправе также удалить свою учетную запись из указанной выше информационной системы.

В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В российских СМИ появилась информация о том, что профильное ведомство может обязать различные социальные интернет-сервисы запрашивать паспортные данные и адрес...
 
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