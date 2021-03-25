Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей — водители массово сигналят.

Около двух часов назад пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила о задержании двоих водителей за "необоснованную подачу звукового сигнала". "Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, — говорится в сообщении. — Водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка".

Госавтоинспекция призвала водителей "к благоразумию" и напомнила, что "автомобиль — это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске перекрыто, водители массово сигналят Минск, 25 марта. В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей —...

БелаПАН.