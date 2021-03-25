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Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске перекрыто, водители массово сигналят

26.03.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей — водители массово сигналят.

Около двух часов назад пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила о задержании двоих водителей за "необоснованную подачу звукового сигнала". "Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, — говорится в сообщении. — Водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка".

Госавтоинспекция призвала водителей "к благоразумию" и напомнила, что "автомобиль — это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 марта. В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей —...
 
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