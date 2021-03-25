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В минских районах прошли локальные акции, задержано более 20 человек
26.03.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных".
В центре города по-прежнему много силовиков в форме и штатском, а также милицейской и военной спецтехники. Происходят точечные задержания прохожих. Таким образом власти препятствуют сбору граждан по случаю Дня Воли, очередной годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР).
Несмотря на это, из сообщений, фото и видео, размещенных в соцсетях, следует, что в разных районах города прошли локальные шествия под бело-красно-белыми флагами. Небольшие группы людей собрались к этому времени на Октябрьской площади.
БелаПАН.
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Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных". В центре города по-прежнему много...
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