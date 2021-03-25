Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных".

В центре города по-прежнему много силовиков в форме и штатском, а также милицейской и военной спецтехники. Происходят точечные задержания прохожих. Таким образом власти препятствуют сбору граждан по случаю Дня Воли, очередной годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР).

Несмотря на это, из сообщений, фото и видео, размещенных в соцсетях, следует, что в разных районах города прошли локальные шествия под бело-красно-белыми флагами. Небольшие группы людей собрались к этому времени на Октябрьской площади.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минских районах прошли локальные акции, задержано более 20 человек Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных". В центре города по-прежнему много...

БелаПАН.