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В минских районах прошли локальные акции, задержано более 20 человек

26.03.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных".

В центре города по-прежнему много силовиков в форме и штатском, а также милицейской и военной спецтехники. Происходят точечные задержания прохожих. Таким образом власти препятствуют сбору граждан по случаю Дня Воли, очередной годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР).

Несмотря на это, из сообщений, фото и видео, размещенных в соцсетях, следует, что в разных районах города прошли локальные шествия под бело-красно-белыми флагами. Небольшие группы людей собрались к этому времени на Октябрьской площади.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 марта. По состоянию на 18.00 в Минске задержан 21 человек, сообщает правозащитный телеграм-канал "Списки задержанных". В центре города по-прежнему много...
 
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