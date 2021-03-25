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Перспективы развития белорусской киноиндустрии обсудили на совещении

26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кассовый фильм и что нужно для того, чтобы он был таким. Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии говорили на площадке отечественной киностудии "Беларусьфильм". Она, как и любое другое предприятие в стране, должна быть рентабельной. Как отметил премьер-министр, государство готово и дальше оказывать материальную поддержку национальной киностудии, но при этом доля коммерческих проектов должна расти. А это значит, создаваться окупаемые продукты, которые востребованы у зрителя. Уже из госбюджета за несколько лет Беларусьфильм получил около 30 миллионов рублей. Деньги пошли на обновление оборудования: камеры и осветительные приборы, декорации для павильонов.

Условия для съемочного процесса созданы, теперь нужен результат. Производственные мощности Беларусьфильма сегодня позволяют снимать до 4 картин одновременно. Весь съемочный процесс киноленты разобрали по кадрам. Как было отмечено, дополнительные финансовые сложности принесла и пандемия - когда заказы извне были поставлены на паузу. 

 
 
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Кассовый фильм и что нужно для того, чтобы он был таким. Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии говорили на площадке отечественной...
 
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