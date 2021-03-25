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Форум "Беларусь мясная" - площадка для новых контрактов

26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рост объемов производства и диверсификация экспорта. Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами за себя: ежегодно на каждого белоруса производится 132 килограмма мяса - это на треть выше уровня фактического потребления. В этом году планируем увеличить экспорт до миллиарда долларов, прежде всего за счет модернизации производства и внедрения новых технологий. 

Свои достижения белорусские предприятия продемонстрировали и на международном экспортном форуме "Беларусь мясная". Свои новинки и представляли около 40 участников. О тенденциях в мясной индустрии расскажет Алина Лаппо. 

Марку эффективной бизнес-площадки форум держит уже 5 лет и каждый раз расширяет горизонты сотрудничества. Сегодня более 250 участников и около 40 экспертов не только из Беларуси, но из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

С серьезными намерениями на главный мясной форум пришел мясокомбинат из Гродно. Участие в мероприятии принимают не впервой. И не понаслышке знают, что сегодня нужно потребителям, а что на экспорт.  

Татьяна Чарноцкая, специалист по маркетингу Гродненского мясокомбината: "Экспортное направление для предприятия является сегодня стратегическим. Сегодня мы работаем со многим странами: это Россия, Азербайджан, Малайзия. Специально для форума мы подготовили новинки - итальянское направление".

О качестве и вкусе белорусского мяса не понаслышке знают уже в 24 странах мира. В прошлом году освоили и новые рынки: это Гвинея, Сингапур, Малайзия, Афганистан и Ливан. То, что отечественная продукция пользуется большой популярностью за рубежом, говорят и цифры – в 2020 году  смогли нарастить экспорт мяса почти на 5 процентов. Заработали  973 миллиона долларов. На этот год планы не менее амбициозные - планируем увеличить продажи до 1 миллиарда долларов. 

Чтобы сохранить спрос за рубежом на прежнем уровне, Беларусь постоянно увеличивает объемы производства. Среди стран СНГ наше государство является лидером по выпуску мясной продукции, на душу населения производят 132 килограмма в год. Это в полтора раза больше медицинской нормы потребления, что позволяет не только увеличить экспорт, но и полностью обеспечить внутренний рынок. Таких результатов, прежде всего, удается достичь благодаря модернизации на предприятиях и внедрению инновационных технологий. 

Вообще, на протяжении последних лет в Беларуси обеспечивается устойчивый прирост мясного скота и птица по всем показателям. Активная работа по развитию этой сферы будет продолжаться и в дальнейшем. Большое внимание будут уделять и диверсификации рынков сбыта. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Рост объемов производства и диверсификация экспорта. Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами...
 
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