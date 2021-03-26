|
В субботу +15°С, а в воскресенье - дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
26.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте будет тепло, но ненастно, предупреждает
В субботу будет ясно, утром +11°С. Во второй половине дня потеплеет до +15°С. Осадков не предвидится.
В воскресенье будет сплошная облачность, возможен дождь. Воздух прогреется до +9°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 12 м/с.
Хороших выходных, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет тепло, но недолго.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)