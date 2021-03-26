В субботу +15°С, а в воскресенье - дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте будет тепло, но ненастно, предупреждает AccuWeather .

В субботу будет ясно, утром +11°С. Во второй половине дня потеплеет до +15°С. Осадков не предвидится.

В воскресенье будет сплошная облачность, возможен дождь. Воздух прогреется до +9°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 12 м/с.

Хороших выходных, друзья!