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До +10°С. Какой будет погода в Витебске в последние выходные марта

26.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Витебске установится довольно теплая весенняя погода — на термометре будет до +10°С, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу +8…10 °C. Возможен дождь.

В воскресенье воздух так же прогреется до +10°C. Пасмурно, к вечеру в прогнозе дождь.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В выходные установится довольно теплая весенняя погода - на термометре будет до +10 градусов. Но не будет солнышка.
 
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