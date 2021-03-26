До +10°С. Какой будет погода в Витебске в последние выходные марта

Источник материала: Tut.by

В выходные в Витебске установится довольно теплая весенняя погода — на термометре будет до +10°С, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу +8…10 °C. Возможен дождь.

В воскресенье воздух так же прогреется до +10°C. Пасмурно, к вечеру в прогнозе дождь.

Хороших выходных, друзья!

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