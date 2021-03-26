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До +10°С. Какой будет погода в Витебске в последние выходные марта
26.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Витебске установится довольно теплая весенняя погода — на термометре будет до +10°С,
В субботу +8…10 °C. Возможен дождь.
В воскресенье воздух так же прогреется до +10°C. Пасмурно, к вечеру в прогнозе дождь.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные установится довольно теплая весенняя погода - на термометре будет до +10 градусов. Но не будет солнышка.
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