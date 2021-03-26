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Теплее и немного дождя. Погода в Могилеве в последние выходные марта

26.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот и заканчивается первый весенний месяц, и эти последние выходные марта принесут в Могилев небольшое потепление. Правда, солнца будет не очень много, прогнозируют небольшой дождь. Такой же, по данным pogoda.by, погода будет и в начале апреля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 26 марта, будет облачно, до +9 °С.

В субботу потеплеет до +3…+11 °С. Но будет по-прежнему облачно.

В воскресенье, 28 марта, погода не изменится: утром и вечером — в районе +5 °С, днем — +10 °С. Ближе к ночи возможен дождь.

В понедельник прогнозируют дожди и серое небо, а еще небольшое похолодание: +3…+9 °С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Погода в начале апреля будет примерно такое же, как и в эти выходные.
 
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