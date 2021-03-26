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Тепло, дожди и ветер. Какой будет погода в Гродно в последние выходные марта

26.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно придет весна. Во всяком случае, будет тепло. Правда, еще и пасмурно, ветрено и дождливо, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу пасмурно и ветрено, но без осадков. Днем до +12°C.

В воскресенье в городе будет пасмурно и дождливо. И прохладнее днем — до +8°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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