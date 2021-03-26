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Тепло, дожди и ветер. Какой будет погода в Гродно в последние выходные марта
26.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно придет весна. Во всяком случае, будет тепло. Правда, еще и пасмурно, ветрено и дождливо,
В субботу пасмурно и ветрено, но без осадков. Днем до +12°C.
В воскресенье в городе будет пасмурно и дождливо. И прохладнее днем — до +8°C.
Хороших выходных!
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В выходные в Гродно придет весна.
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