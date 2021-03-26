Еще теплее. Какой будет погода в Гомеле в последние мартовские выходные

Источник материала: Tut.by

Весна в этом году не спешит к белорусам. Но в последние выходные марта в Гомеле заметно потеплеет, обещает pogoda.by.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу и воскресенье гомельчан ждет одинаковая погода: утром — туманы, а днем +11°C, без осадков.

Хороших выходных, друзья!

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