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Еще теплее. Какой будет погода в Гомеле в последние мартовские выходные
26.03.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна в этом году не спешит к белорусам. Но в последние выходные марта в Гомеле заметно потеплеет,
В субботу и воскресенье гомельчан ждет одинаковая погода: утром — туманы, а днем +11°C, без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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Весна в этом году не спешит к белорусам.
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